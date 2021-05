Los adultos mayores que aceptaron la vacuna acuden al local donde se realiza las inmunizaciones contra la COVID-19. | Fuente: Grupo RPP | Fotógrafo: Maritza Sáenz

El 34 % de adultos mayores de 70 años no aceptó ser inmunizado contra la COVID-19 en la provincia andina de Otuzco, región La Libertad, confirmó la Red de Salud de esta provincia, entre otros motivos, por falta de información.

Esto quiere decir que, de los 6310 adultos mayores de 70 años que figuran en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, solo 4152 aceptaron ser inmunizados contra la COVID-19, explicó por su parte el director del hospital de Apoyo Otuzco, Segundo Alvarado.

"Por ser segundo día la afluencia de personas es un poco limitado y estamos a la espera para que acudan. Hemos estado haciendo un perifoneo para que se acerquen a los puntos de vacunación. En el caso que no se completara la cantidad de adultos mayores, vamos a salir de casa para que cumplan con su proceso de vacunación al cien por ciento", aseguró Alvarado.

Pese a las estadísticas, a la fecha se han inmunizado en la provincia de Otuzco a 3876 con la primera dosis de la vacuna Pfizer, explicó Alvarado, lo que representa el 94 % de la población que se registró para vacunarse.

"He tenido suerte porque me han inmunizado con la última dosis antes de cerrar el centro de vacunación. La gente no ha venido porque acá hay desconfianza. A mí me citaron el pasado 15, pero no alcancé. Felizmente, hoy he estado pasando por acá, la enfermera me avisó que acá me podía vacunar", contó un adulto mayor que fue inmunizado contra la COVID-19.

Sobre el 6 % restante, Alvarado indicó que se desplegarán brigadas de vacunadores en toda la provincia de Otuzco para ubicar a los adultos mayores en sus casas y terminar las dosis Pfizer que comenzaron a aplicarse desde el miércoles 19 de mayo.

