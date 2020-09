"No puedo dar precisiones ahora", fue lo que respondió el general PNP Ángel Toledo, ante la insitistencia de la prensa. | Fuente: Cortesía

El jefe de la Policía en La Libertad, general PNP Ángel Toledo Palomino, evitó informar sobre el concierto bailable en Otuzco que concentró a cientos de pobladores a pesar del toque de queda establecido por el Gobierno Central.

Sin embargo, señaló que todos los eventos identificados por la Policía son intervenidos para disuadir a los asistentes, pero cuando se le preguntó específicamente por la actividad en Otuzco, aseguró no tener las precisiones del caso.

"Lo que pasa es que ustedes necesitan precisiones pero esas precisiones no se las puedo dar, lo cierto es que todos los eventos que se han identificado, han sido intervenidos y es para disuadir (a los asistentes)... Comprendan que todas las actividades públicas es para disuadir", señaló.

Pese a la insistencia de la prensa, respondió: "Las precisiones no les puedo da, no las tengo ahora. (...) Los pormenores no les puedo precisar en este momento, lo cierto es que esas personas que organizan, saben que están infringiendo las normas".

En videos que fueron publicados en redes sociales se aprecia la gran cantidad de personas que asistió al evento bailable. | Fuente: Cortesía

Ministerio Público denunciará a promotores

El Ministerio del Interior, a través de su Procuradoría Pública, denunciará ante el Ministerio Público a los promotores u organizadores del concierto musical que se realizó el último sábado en el caserío Santa Rosa, en la provincia de Otuzco.

Así lo informó el prefecto regional de La Libertad, Miguel Herrera, quien indicó que tan pronto se tuvo conocimiento de este hecho, donde unas 500 personas sin respetar el aislamiento social participaron, la Policía Nacional inició las investigaciones.

La autoridad política manifestó que su despacho ha solicitado un informe escrito de la Subprefectura de la provincia de Otuzco para corroborar la realización del evento que ha puesto en peligro la vida de toda una población, debido a la irresponsabilidad de los organizadores.

Las autoridades evaluarán denunciar penalmente a los organizadores de la masiva actividad. Prefecto regional de La Libertad, Miguel Herrera 00:00

"La Policía Nacional ya inició las investigaciones del caso para determinar el grado de responsabilidad que tendrían los organizadores y que podrían ser denunciados penalmente", manifestó.

De otro lado, Miguel Herrera, dijo que coordina con el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Prevención del Delito para que se inicie el proceso penal a todas aquellas personas que se les encuentre participando de eventos no autorizados y libando licor en horario de toque de queda.