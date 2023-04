Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones | Fuente: Andina

La Oficina Regional Norte Chiclayo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), informó este martes sobre la muerte de un interno, quien fue hallado dentro de un cilindro plástico dentro del penal de Trujillo, en la región La Libertad.

A través de un comunicado, el INPE precisó que un agente de seguridad del establecimiento penitenciario halló el cadáver, este martes a las 10:00 a.m., durante su ronda de rutina en el interior de los pabellones 6-A y 6-B.

"En la zona de baños, observó en el interior de un cilindro plástico el cuerpo de una persona sumergido en agua", precisó el documento.

El INPE indicó que inmediatamente se informó a las autoridades penitenciarias a fin de que se constituyan al lugar de los hechos, quienes identificaron al interno como Witson Roddyx Lévano Quibio (35), perteneciente al pabellón 6-B, ambiente N°06.



Buscan determinar responsabilidades

Asimismo, se comunicó al Ministerio Público, constituyéndose al establecimiento penitenciario la fiscal Diana Soto Caro de la Tercera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Trujillo, para determinar las responsabilidades penales.



El Consejero Nacional Penitenciario (CNP), ha dispuesto que la Oficina de Asuntos Internos se constituya al lugar a fin que realice las indagaciones preliminares, y las secretarías técnicas determinen la responsabilidad administrativa que corresponda.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter