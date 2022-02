Video que muestra comunicado en puerta del Hospital Regional Docente de Trujillo que prohíbe ingreso de personas con vestimentas cortas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

La secretaría de organización del Frente Popular de Lucha de La Libertad, Mily García López, denunció que fue víctima de discriminación en el Hospital Regional Docente de Trujillo.

La dirigente detalló a RPP que fue a gestionar una cita para su padre y los vigilantes no la dejaron ingresar porque vestía una falda.

“Yo tenía la necesidad de sacar una atención para mi padre, al no dejarme ingresar iba ser imposible y la salud de mi padre se podría agravar. Además, es una vulneración, una discriminación por la forma de como todos nos vestimos”, denunció.

A través de un video, la denunciante registró que en la puerta tres del mencionado establecimiento de salud un comunicado prohíbe el ingreso de personas con vestimenta corta. En el aviso, no hay firmas, solo se advierte que es disposición de la jefatura.

Mily García aseguró que pidió a los agentes de seguridad, la directiva para conocer los fundamentos de la prohibición; sin embargo, señala que recibió insultos.

“Al pedirle la resolución de la directiva, uno del vigilante al ver que estaba grabando, me dijo: ‘¿Por qué me grabas, acaso te gusto?, ya se estaba tornando la situación más conflictiva”, contó a RPP.

La mujer permaneció hora y media intentando ingresar al hospital. Ella tuvo que llamar a la línea 113 de la Superintendencia de Salud para que por fin pueda conseguir la cita médica para su padre.

Luego que la denuncia se hizo pública, el comunicado fue retirado de la entrada tres del hospital. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jabín Gonzales

No hay directiva



Consultado sobre la prohibición para el ingreso con vestimenta corta, la gerente regional de Salud, Kerstyn Morote, dijo a RPP que no existe directiva alguna.

La funcionaria pidió al director un informe detallado sobre el aviso que se colocó en la puerta tres del Hospital Regional Docente de Trujillo. Además, sobre quién ordenó a los vigilantes para no dejar ingresar a las personas con vestimenta corta, lo que generó una denuncia por discriminación.

“No hay ninguna directiva. Tengo entendido que fue una decisión de la jefatura de consultorios externos. Estas decisiones no pueden ser unilaterales, más aún cuando se limita el acceso. El tema de cómo va vestida una paciente no influye en nada la atención que se debe brindar. No se deben de poner estas limitaciones”, indicó la funcionaria.

Luego de hacerse pública la denuncia, el comunicado fue retirado de la puerta tres del Hospital Regional Docente de Trujillo.

