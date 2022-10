La Libertad: Trabajadores de limpieza inician paro indefinido en Trujillo y suspenden servicio de recojo de basura

Protestantes del SEGAT llegaron hasta el local del SATT y dejaron basura. | Fuente: Cortesía

A través de RPP Noticias, Charles Paredes, secretario general del Sindicato de Trabajadores Conductores y Auxiliares de Recolección (SITCA) del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT), anunció el inicio de una paralización indefinida de labores a causa del incumplimiento de pago de sus bonos, seguros y AFP.

"Nos pagan a destiempo. También necesitamos los pagos del seguro social, en cualquier momento nos quitan el seguro de nuestras familias. No pagan las AFP ni los préstamos por convenio que tenemos con los bancos que ya nos descontaron pero no le pagan a los bancos. Tampoco han cumplido con el bono de alimentación y lo más preocupante de todo ahora es que no hay combustible para cumplir con el servicio", indicó Paredes Saavedra.

Junto al SITCA, el Sindicato de Trabajadores del Segat (SITRASGAT), también se sumó a la medida colectiva. Su representante, Jeancarlos Narro, declaró que "la municipalidad nos ha respondido un oficio y prácticamente nos dicen que se niegan a transferir los ingresos ya recaudados por el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT). Entonces, los trabajadores están pasando penurias, mientras nuestro dinero se encuentra allá dormido en la municipalidad".



PROTESTANTES ARROJARON BASURA FRENTE A MPT

Ayer durante la sesión de Concejo que buscaba alternativas de solución para evitar el paro del SEGAT, los trabajadores arrojaron basura en el frontis de la Municipalidad Provincial de Trujillo y advirtieron que de no dar respuesta a favor de su petitorio, replicarían lo hecho en las casas de los ciudadanos trujillanos.

Hace tan solo algunas horas, los protestantes volvieron a llevar basura a los exteriores de la comuna, Esta vez llegaron hasta los exteriores del SATT con arengas como "Estamos en las calles por mafia de los Torres" en referencia al gerente general de la mencionada OPD, Javier Torres Saravia.





Trabajadores del SEGAT arrojaron basura en el frontis de la Municipalidad Provincial de Trujillo. | Fotógrafo: Cortesía

La Libertad: Piden "guardar la basura"

La gerencia general del SEGAT emitió un comunicado esta mañana a través del cual le pidieron a la población "guardar sus desechos en casa, en doble bolsa y doble nudo", tal y como se lee.

Segat pide a población trujillana guardar basura en sus casas | Fuente: SEGAT

NUESTROS PODCAST

La cultura en la campaña electoral a la alcaldía de Lima

En esta campaña electoral, los candidatos a la alcaldía de Lima difunden muy poco sus propuestas culturales. ¿Cuáles son éstas? ¿Existen? En el siguiente informe repasamos las iniciativas que consignan en sus planes de gobierno.