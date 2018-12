¿Quién no recuerda los muñecos de su infancia? Esos que le robaron más de una sonrisa. Estos y otros con más de 1800 años de antigüedad se exhiben en el Museo del Juguete de Trujillo (región La Libertad), un salón que reúne más de 5 mil muestras hechas de madera, hojalata y jebe.



Este centro de exhibición se divide en cuatro salas: una con juguetes femeninos, otra con masculinos, una tercera con piezas populares y la última con juguetes de las culturas Moche, Chimú y Chancay, elaborados por ejemplo de arcilla.



Otro de los juguetes que se roba miradas es la Casita de Muñecas de 1950 de propiedad de la familia Belaúnde. Se trata de una mansión con detalles de la época, que roba el sueño a más de una niña en la actualidad.



La muñeca Alicia de 1960, que llegó al Perú en 1990, es otra de las atracciones del museo, que alberga más de 200 muñecas de diferentes tamaños, material y época, entre ellas la réplica Annabelle.



El famoso chachicar de 1930, que en el Perú se pudo disfrutar recién en 1970, destaca el desarrollo físico de la época al ser un carrito a pedales, muy diferente a los carros a batería de hoy en día. Juguetes de países como Alemania, Francia, China, Japón, Estados Unidos, debido que en esos años no se elaboran juguetes como en esos países.



Liz Aponte, guía del museo destacó que el Museo del Juguete de Trujillo es el primero en Latinoamérica y el único en el Perú. Hasta mil personas visitan el museo en julio y agosto. Los juguetes fueron donados de diversas partes del mundo.

La guía Liz Aponte resalta que este centro de exhibición es el primero en América Latina. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza