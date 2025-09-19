Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

La Libertad: Fiscalía cita a ejecutivos del Grupo Intercorp por caso de tragedia en Real Plaza

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El documento del Ministerio Público, al que RPP tuvo acceso, menciona que la decisión de ampliar la investigación se fundamenta en dos carpetas fiscales que atribuyen responsabilidad a las máximas autoridades de la empresa para garantizar la seguridad y mantener adecuadamente las instalaciones.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
La Libertad
00:00 · 01:59
Real Plaza
El Ministerio Público investiga las causas de la tragedia ocurrida en febrero pasado. | Fuente: RPP

Carlos Rodríguez Pastor y Fernando Zavala, presidente y CEO del Grupo Intercorp, respectivamente, empresa dueña del centro comercial Real Plaza, han sido incluidos en la ampliación de investigación que lleva la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, por la tragedia ocurrida el 21 de febrero en Trujillo.

El documento del Ministerio Público, al que RPP tuvo acceso, menciona que la medida se fundamenta en dos carpetas fiscales, que atribuyen responsabilidad a las máximas autoridades de la empresa para garantizar la seguridad y mantener adecuadamente las instalaciones. 

“De la revisión de la partida registral de la empresa Real Plaza, se advierte que los citados figuran como parte del comité ejecutivo de la referida sociedad, circunstancia que constituye un indicio -a nivel de sospecha inicial simple- suficiente para disponer su incorporación a la investigación, a fin de esclarecer su eventual responsabilidad en los hechos materia de investigación”, se lee en el documento.

Junto con Rodriguez Pastor y Zavala, también han sido incluidos en la investigación 13 personas más, en su mayoría exfuncionarios de la Municipalidad de Trujillo que dieron el visto bueno de la edificación del Patio de Comidas del Centro Comercial, en 2016; así como otras inspecciones a lo largo del tiempo y la última aprobación del ITSE del Real Plaza.

Ante el caso, la Fiscalía ha citado a Rodríguez Pastor y Zavala para estar presentes en las instalaciones del Ministerio Público en Trujillo, el próximo 29 de septiembre; mientras que los otros citados deben acercarse para entrevistas y diligencias entre el 26 de septiembre, y el 7 de octubre.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Real Plaza Trujillo Ministerio Público Intercorp

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA