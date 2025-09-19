La Libertad: Fiscalía cita a ejecutivos del Grupo Intercorp por caso de tragedia en Real Plaza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público investiga las causas de la tragedia ocurrida en febrero pasado. | Fuente: RPP

Carlos Rodríguez Pastor y Fernando Zavala, presidente y CEO del Grupo Intercorp, respectivamente, empresa dueña del centro comercial Real Plaza, han sido incluidos en la ampliación de investigación que lleva la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, por la tragedia ocurrida el 21 de febrero en Trujillo.

El documento del Ministerio Público, al que RPP tuvo acceso, menciona que la medida se fundamenta en dos carpetas fiscales, que atribuyen responsabilidad a las máximas autoridades de la empresa para garantizar la seguridad y mantener adecuadamente las instalaciones.

“De la revisión de la partida registral de la empresa Real Plaza, se advierte que los citados figuran como parte del comité ejecutivo de la referida sociedad, circunstancia que constituye un indicio -a nivel de sospecha inicial simple- suficiente para disponer su incorporación a la investigación, a fin de esclarecer su eventual responsabilidad en los hechos materia de investigación”, se lee en el documento.

Junto con Rodriguez Pastor y Zavala, también han sido incluidos en la investigación 13 personas más, en su mayoría exfuncionarios de la Municipalidad de Trujillo que dieron el visto bueno de la edificación del Patio de Comidas del Centro Comercial, en 2016; así como otras inspecciones a lo largo del tiempo y la última aprobación del ITSE del Real Plaza.

Ante el caso, la Fiscalía ha citado a Rodríguez Pastor y Zavala para estar presentes en las instalaciones del Ministerio Público en Trujillo, el próximo 29 de septiembre; mientras que los otros citados deben acercarse para entrevistas y diligencias entre el 26 de septiembre, y el 7 de octubre.

