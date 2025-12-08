Sociedad Interamericana de Prensa exige una "investigación rigurosa" tras muerte de periodista en Trujillo

Fernando Núñez, periodista y director del portal informativo Kamila TV, y su hermano David, fueron atacados el último 6 de diciembre en la carretera Panamericana Norte, en la región La Libertad.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó, mediante un comunicado, su solidaridad con la familia de Fernando Núñez Guevara, el periodista que asesinado por desconocidos en Trujillo, e instó a las autoridades peruanas a conducir “una investigación rigurosa" para encontrar a todos los involucrados en este crimen.

Esta institución señaló que el informe sobre la situación del periodismo en el Perú, presentado en la Asamblea General de la SIP en octubre pasado, consignó que este año ha sido uno de los peores para la libertad de prensa en el país. Además, alertó que otros hombres de prensa fueron amenazados de muerte y que en todo el territorio nacional se registraron agresiones.

Fernando Núñez, periodista y director del portal informativo Kamila TV, y su hermano David, fueron interceptados el último 6 de diciembre en la carretera Panamericana Norte, en la región La Libertad, por unos sujetos armados que estaban a bordo de un moto.

Ellos dispararon contra la víctima y su familiar cuando estos se desplazaban en motocicleta tras realizar una cobertura periodística en la zona. Fernando Núñez falleció en el lugar, mientras que su hermano resultó gravemente herido.