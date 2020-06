Trujillo: Alcalde provincial pide cambio del gerente regional de Salud por colapso de hospitales

El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, advirtió un inadecuado manejo del plan de contención ante los casos de COVID-19 y el colapso de hospitales. | Fuente: Cortesía

El alcalde provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, pidió el cambio del gerente regional de Salud, Constantino Vila, por no evitar el colapso de hospitales por pacientes con la COVID-19.

En diálogo con RPP Noticias, la autoridad cuestionó su permanencia en el cargo, según dijo, pese a que le "faltó liderazgo" en las acciones frente a la pandemia.

"Nosotros lo consideramos como si fueran empresas y si una empresa no camina, cuando una empresa tiene pérdida, ¿qué es lo que hace el dueño? el directorio cambia a los gerentes para corregir y eso yo lo he hecho en la municipalidad cuando he sido alcalde, he cambiado a los gerentes cuando hemos visto que no han dado buenos resultados", señaló.

También criticó al gobernador regional Manuel Llempén por mantener en el cargo a Vila. "Parece que hubiera un desinterés por Trujillo, que tiene un millón de habitantes sin que la autoridad regional se preocupe por ella", dijo Daniel Marcelo.

Ante esta situación, Marcelo Jacinto convocó a representantes del Colegio Médico y de la Federación Médica, así como al rector de la Universidad Nacional de Trujillo para poner operativo un plan a través del comando provincial creado por el gobierno regional e implementar los cercos comunitarios.

La autoridad municipal precisó que se acordó hacer un pronunciamiento público en el que se dará a conocer la grave situación por la que está pasando Trujillo y evitar que el contagio se siga incrementando cada día.

Agregó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, debe venir a Libertad y conocer cuál es la realidad que se vive en Trujillo.

Finalmente, mostró su preocupación porque ante el colapso de los hospitales y la falta de oxígeno, hay personas que estarían tomando la decisión de suicidarse al conocer que son positivos a la COVID-19.