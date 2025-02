Trujillo: cerca de 20 personas evacuadas tras colapso del techo de centro comercial, informa representante del Minsa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El suceso se produjo la noche de este viernes 21 de febrero en el centro comercial Real Plaza de Trujillo. | Fuente: RPP

La noche de este viernes 21 de febrero, el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza de la ciudad de Trujillo colapsó.

De acuerdo con el gerente regional de salud del Minsa, Aníbal Morillo Arqueros, hasta el momento se reportan casi 20 personas evacuadas, de las cuales 8 fueron trasladadas al Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 9 al Hospital Belén y 7 al Hospital Regional.

Asimismo, el funcionario del Minsa informó que entre los heridos se encuentran mujeres, adultos de la tercera edad y niños, quienes presentan heridas entre graves, moderadas y leves. Además, prefirió no lanzar una cifra de fallecidos, pues aseguró que aún los bomberos no les han brindado esa información.

“No, oficialmente no tengo todavía no hemos evaluado ni un paciente fallecido, los bomberos nos han dicho, mencionado dos, pero mientras nosotros no tengamos la verificación de estas personas no podríamos lanzar, hay probablemente ese dato, pero no lo puedo confirmar porque mi personal todavía no hace la confirmación”, informó.

Situación tras colapso de techo en centro comercial en Trujillo. | Fuente: RPP

Piden ayuda para sacar a las personas atrapadas debajo de los escombros

Además, el representante del Minsa aseguró que todavía hay personas debajo de los escombros que aún no han podido rescatar.

“Por ser una emergencia de una caída de estructuras metálicas, es complejo ahorita dada la contingencia del peso evacuar. Hay mucha gente que todavía se encuentran heridos y todavía atrapados. Entonces ya se ha evacuado a lo que se ha podido retirar, pero hay gente todavía que está dentro en los escombros”, expresó.

“No se puede entrar fácilmente porque no nos podemos exponer. Estamos haciéndolo con la mayor garantía para nuestros heridos, no queremos cometer estos irresponsables”, acotó.

Además, informó que para atender a los pacientes se ha dispuesto dos puntos de triaje con médicos en los exteriores del centro comerciales.

“Hemos generado acá ya dos puntos de triaje diferenciado con los médicos, están evaluando. Si están graves, [van a] hospitales de alta complejidad, de moderados a los hospitales y si son leves en la parte física para no colapsar tampoco los hospitales”, concluyó.