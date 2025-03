Enorme forado en la pista sorprendió a conductores a pocas cuadras de la Plaza de Armas de Trujillo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un enorme forado se formó en la cuadra ocho de la avenida España, a pocas cuadras de la Plaza de Armas de Trujillo, en la región La Libertad. El agujero en plena pista ha puesto en riesgo a los conductores que transitan por la zona, por lo que la vía fue cerrada por el personal de seguridad de la ciudad.

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar y constató que en la parte baja del forado hay filtraciones de agua, lo que aparentemente habría provocado que la tierra se debilitara y el pavimento colapsara.

Afortunadamente, ningún vehículo transitaba por la vía cuando la pista cedió, por lo que no se registró ningún accidente ni víctimas de gravedad.

Personal de Sedalib -la empresa de agua de la región- llegó al lugar para atender la emergencia. Los trabajadores ampliaron la zona de riesgo ante el peligro de que la estructura continue cediendo.

RPP intentó conversar con los representantes de la empresa que administra el servicio de agua en la ciudad, pero evitaron brindar declaraciones.

Ciudadanos bloquearon la vía para evitar un accidente

El incidente se produjo aproximadamente a las 9:10 a.m., según informó un ciudadano que se encontraba en el lugar, identificado como Roland Seminario. El hombre relató que con el apoyo de una comerciante colocó ladrillos en la pista para bloquearla y evitar accidentes.

“Yo estuve acá al frente. Estaba la luz roja, pasa un carro y se hunde la pista. Al toque se vio que estaba hundido, pasó otro y se quiebra, pero cuando ya había pasado. [Tras ello], me dirigí a la piscina, en ese rincón hubo ladrillos y los he puesto donde está la camioneta para que no pasen los carros porque si no otra hubiera sido la suerte. Yo he cerrado la vía y me he puesto ahí con la señora del quiosco y enseguida el señor de serenazgo ha venido a apoyar. Gracias a él por lo menos se evitó [que algún vehículo pase]. Sorprende porque tiene cuatro metros de radio y cuatro metros de profundidad. Esta peligrosísimo. Ojalá las autoridades hagan algo porque esta pista es nueva”, expresó.

Asimismo, una comerciante contó que esta no es la primera vez que sucede un hecho similar. Según su testimonio, anteriormente, ya se ha producido el colapso del pavimento en este mismo lugar.

“Los carros pasaban y nosotras como personas que nos da miedo que se caiga un carrito con bastantes niños, hemos agarrado y hemos puesto ladrillos y sillas. Siempre ahí se cae y no sé por qué. No lo harán con buen material, eso deben saber los que han hecho la pista. Debemos prevenir. Ahí también está cortado, cualquier día se va a venir”, señaló.