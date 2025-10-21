Trujillo: La Policía detiene a cuatro personas acusadas de extorsionar a un empresario

Los detenidos exigían a la víctima el pago de 100 mil soles a cambio de no atentar contra su vida. Un sujeto recluido en el Penal de Cochamarca también estaría vinculado en el caso.

Cuatro personas fueron detenidas en Trujillo por la Policía Nacional tras estar señalados como presuntos responsables de enviar amenazas de muerte contra un empresario, al que le exigían 100 mil soles para no atentar contra su vida.

Sharon Chimbor Saenz, Yoner Sánchez Armas, Sandra Gallardo Bueno y Fabián Castillo Aguilar son los sujetos que están tras las rejas. Según información policial, los detenidos revelaron que un sujeto con el alias de "Chichito", quien está recluido en el penal de Cochamarca, coordinaba con ellos para amenazar a la víctima.

La Policía señaló que aún siguen en la búsqueda de otros presuntos integrantes detrás de estas extorsiones.