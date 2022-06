Trujillo: niña resultó gravemente herida al caerle aceite caliente en sus piernas durante operativo edil

La menor herida fue internada en el Hospital Belén. | Fuente: Minsa

Una niña de apenas año y dos meses resultó gravemente herida al caerle aceite caliente durante un operativo de serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en la región La Libertad.

“Como ya había acabado de vender mi papa (rellena), yo había puesto a un costado mi coche y les dije (a los serenos) ‘Ahí está mi hijita, con cuidado’. (Pero) no de ellos se recuesta y se cae la cocina con el aceite y le cae a mi hijita que estaba durmiendo a un costado”, contó a RPP Noticias Maritza Méndez Cabrera, madre de la menor.

“Yo no sabía qué hacer. La alzo a mi hijita, le saco el pantalón y el aceite le había derramado en las piernas”, añadió entre sollozos.

La menor fue trasladada de emergencia al Hospital Belén y actualmente se encuentra en observación en el Área de Emergencias.

Hasta el momento, solo le han puesto sedantes para poder intervenir las heridas de sus piernas que, gracias al pañal, no afectaron sus partes íntimas.

Sereno intentó pagar a los padres

Maritza Méndez Cabrera denunció que, luego del accidente, los serenos no quisieron trasladarla al hospital; pero, ante la insistencia de los vecinos, tuvieron que ayudarlos.

La madre señaló, además, que un sereno de apellido Díaz intentó darles dinero para evitar que denuncien el caso.

“Yo me he quedado en el carro para que me traigan al hospital y uno de ellos (de los serenos) le dijo a mi esposo que le iba a pagar para que yo no denunciara el hecho de mi hijita. Pero sus piernecitas están graves, un poquito más y llega a sus partes íntimas de mi hijita”, manifestó la mujer.

Los padres de la menor llegaron a Trujillo hace seis meses procedentes de Chimbote, y encontraron en la venta de papa rellena una manera de sustentar a sus hijas.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: