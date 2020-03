Los traficantes de terrenos han lotizado zonas intangibles. | Fuente: RPP / Rolando Gonzales

El subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, César Flores Cordera, denunció que traficantes de terrenos están lotizando el cauce de la quebrada San Ildefonso, calificada de intangible luego de que, en 2017, se activara y arrasara con todas las viviendas construidas.

“Existen traficantes de terreno que vienen utilizando a población incauta, que no conoce la realidad de la provincia y viene vendiendo terrenos que son considerados zonas intangibles, zonas de riesgo no mitigable, donde no se podría realizar ningún tipo de actividad y mucho menos levantar edificaciones”, dijo a RPP Noticias.

El funcionario advirtió que la zona ya está siendo ocupada por pobladores, que no solo han instalado viviendas sino otro tipo de estructuras, como chancherías.

Flores Cordera recordó que esta quebrada se activó en 2017 debido a las intensas lluvias que cayeron, lo que produjo un huaico que arrasó viviendas y negocios, e inundó una parte de la ciudad de Trujillo.

Cabe mencionar que un informe de la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo reveló que 981 personas habitan los cauces y márgenes de las quebradas de la provincia.

Estas personas han realizado edificaciones con barro, quincha, esteras y plásticos.



César Flores Cordera recorrió junto con RPP Noticias la zona de emergencia. | Fuente: RPP / Rolando Gonzales