Nuevo jefe de la Divincri Trujillo promete captura de cabecillas de 'Los Pulpos' y otras organizaciones criminales

Actualidad Cnel. Víctor Revoredo sobre 'Los Pulpos': "Los vamos a capturar"

Coronel PNP Víctor Revoredo | Fuente: RPP

El coronel PNP Víctor Revoredo, nuevo jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) en Trujillo, prometió este miércoles que serán capturados los cabecilla de 'Los Pulpos' y otras organizaciones criminales de La Libertad.

En entrevista con Ampliación de Noticias, señaló que la Policía Nacional del Perú viene desarrollando una estrategia operativa "muy bien diseñada" contra la criminalidad en Trujillo, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, y aseguró que los resultados se verán "en corto plazo".



"Ellos saben, 'Los Pulpos'. No es una amenaza. Les decimos (que) no gasten su plata con sus operadores porque los vamos a capturar. Yo tengo la convicción. He venido para eso. A 'La Gran Alianza', 'La Nueva Jauría', a Jhon Smith Cruz Arce y a esos operadores que trabajan para esas organizaciones criminales", advirtió.

¿Quiénes son 'Los Pulpos'?

El Cnel. Víctor Revoredo explicó que la aparición de la "cepa criminal" denominada 'Los Pulpos' tuvo su origen en una banda criminal, denominada 'Los ochenta', formada por el binomio familiar entre Cruz Arce y con una familia de la zona de La Esperanza Alta y La Esperanza Baja.



"Esta organización criminal, conocida como 'Los Pulpos', trajo su aparición a siniestros personajes como John Smith Cruz Arce, Miller Cruz Arce y Jhonsson Cruz Arce. Este entorno biológico criminal fue capturado por personal de la Policía Nacional del Perú y puestos a buen recaudo de establecimientos penitenciarios", relató.

"Posteriormente, esta cepa criminal procrea a un Jhonsson Cruz Torres. Este criminal, a través de una ramificación criminal, tiene relaciones con organizaciones criminales como 'La Nueva Jauría', 'La Nueva Generación' (...) este siniestro personaje también ha ampliado su línea criminal a Chile, donde está requerido por gravosos hechos criminales (..) acá el día de ayer se ha capturado al hermano de su socio criminal llamado 'Yolin'", añadió.

El Cnel. Víctor Revoredo admitió que la Policía Nacional "tendrá problemas" para capturar a los cabecillas de 'Los Pulpos', pero confió en que bajo una buena estrategia, la vigilancia ciudadana y la limpieza de la institución de "malos elementos" que participan en grupos criminales, se tendrán resultados: "Ofrezco resultados", prometió.

"Les llegó la hora, comencemos por ahí. Califíquenos y si no estamos a las alturas de las circunstancias denúnciennos", expresó.