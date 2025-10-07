Atrapan a una rata que recorría ambientes del hospital regional de Lambayeque en Chiclayo

Las autoridades del Hospital Regional Lambayeque indicaron para RPP que lo sucedido se debe a una plaga de roedores, desagües expuestos que existe en los alrededores del centro médico.

Un roedor fue hallado al interior del área de procedimientos quirúrgicos del Hospital Regional de Lambayeque. Una enfermera grabó el momento en el que el animal se pasea por las instalaciones ante la sorpresa de sus colegas.

En la grabación se puede escuchar a algunas trabajadoras gritar mientras que otras optan por subirse en las camillas por el miedo. Posteriormente, la rata fue capturada por el personal del hospital.

RPP se comunicó con las autoridades del Hospital Regional Lambayeque quienes indicaron que lo sucedido se debe a una plaga de roedores, desagües expuestos y al manejo de residuos sólidos en los alrededores del centro médico. Ellos afirmaron que se reforzará los planes de salud ambiental para evitar otro incidente como este.