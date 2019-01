Centro de Salud de Túcume | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

A dos años de ocurrido el fenómeno El Niño Costero, que causó estragos en los distritos de Lambayeque, un equipo de RPP Noticias visitó el centro de salud de Túcume, el cual quedó muy afectado a causa de las lluvias y desborde de los ríos.

Grande fue la sorpresa al corroborar que el local está prácticamente abandonado y ninguna autoridad ha hecho gestión alguna para su recuperación.

José Cajusol Mío, morador del sector La Campiña, pidió a las autoridades una pronta intervención, pues el local donde ahora funciona la posta, es muy pequeño: “que las autoridades nuevas se preocupen en hacer una nueva posta médica, aquí estamos encargados y el centro de salud está abandonado”, señaló a RPP.

En tanto, los trabajadores del establecimiento, mostraron su preocupación, porque el local donde vienen atendiendo a la población, pertenece a la parroquia y el sacerdote ya lo está pidiendo de vuelta.

“Sabemos que el padre y la parroquia necesitan este ambiente y eso nos preocupa, pues no hay un lugar dónde ir. El centro de Salud, aún no está habitable, han tratado de repararlo, pero no han logrado erradicar la humedad”, indicaron.

Por su parte, el nuevo alcalde distrital, Otto Santamaría Baldera, lamentó que esta importante obra no haya sido incluida dentro de las que se ejecutarán por la Reconstrucción Con Cambios (RCC).

“Es algo que no tiene explicación, puesto que el centro de salud fue muy afectado. Si hubiera sido considerado en la lista de las obras de reconstrucción, su ejecución sería en corto plazo, pero no es así y lo peor es que no lo podemos incluir pese a que seguimos en emergencia”, enfatizó.

La autoridad municipal se comprometió a dialogar con el párroco para solicitar se amplié la estadía del centro de salud en el ambiente asignado hasta que se pueda habilitar nuevamente su local.

“Haremos todo lo posible porque el centro de salud retorne a su local, pero allí se estará bien mientras no llueva, de lo contrario nuevamente se tendrá que evacuar”, indicó el burgomaestre.

Interior del salón parroquial donde funciona la posta de Túcume. Sirve de almacén y recepción. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque