Santos Lorenzo Huamán Rodríguez, el presunto asesino, fue capturado en Pucará, Jaén (Cajamarca) | Fuente: Google Maps/RPP

La Policía Nacional (PNP) logró ubicar y detener a Santos Lorenzo Huamán Rodríguez de 41 años, quien es acusado del presunto delito de feminicidio en agravio de una menor de 16 años.

Según información policial, Lorenzo Huamán, fue intervenido en el distrito de Pucará, provincia de Jaén, región Cajamarca, a dónde habría huido tras asesinar a su víctima haciendo uso de un cuchillo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del último sábado en una vivienda del distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo y fueron reportados por la propietaria de la vivienda a la Policía.

Según narraron testigos, la menor y su presunto feminicida bebían licor en los exteriores de una vivienda en compañía de otros amigos y cuándo la adolescente ingresó al domicilio para hacer uso de los servicios higiénicos, fue seguida por Huamán Rodríguez. Fue entonces que se escucharon los gritos de la adolescentes pidiendo auxilio, y luego se vio salir corriendo a su presunto agresor.

La menor fue encontrada con cortes de arma punzocortante en varias partes del cuerpo y tras confirmar su fallecimiento fue trasladada a la morgue de Chiclayo.

Huamán Rodríguez fue capturado la madrugada de este domingo y permanece en la comisaría de Pucará en Jaén. Al ser detenido dijo conocer a la menor de edad, pero que desconocía su paradero.

"No la he matado, hace tiempo ya no es mi pareja", dijo a los agentes que lo intervenieron.

La Policía investiga el caso como un presunto feminicidio que habría sido motivado por la decisión de la menor de iniciar una relación sentimental con otra persona.