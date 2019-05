Chiclayo | Lo detienen por robar gaseosas y le rapea a policías mientras lo meten al calabozo (Video)

Hombre fue encerrado en calabozo | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Un hombre acusado de robar unos paquetes de gaseosas junto a un cómplice, sorpendió a los policías en plena comisaría, cuando, en momentos en que lo alistaban para meterlo al calabozo, se puso a rapear con frases de protesta social, en Chiclayo.



“Así, andando pobre, enmarrocado o con dinero; la vida me enseñó que nunca me tire para el suelo. Por eso sigo para delante, porque no soy un cobarde, porque soy elegante (…) porque yo sí soy bravo, yo no soy baboso, como estos marcianos”, cantó Gustavo Noblecilla Vinces, atento a la cámara de un efectivo policial que lo grababa.

Además, el presunto delincuente envió besos volados antes de que los policías lo encierren en la comisaría El Porvenir, en Chiclayo, región Lambayeque. El hombre, junto a Cristian Javier Quinteros Delgado, fue acusado de interceptar a Raúl Saldarriaga Olivos (63), conductor de un camión repartidor de gaseosas, para robarle.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Pedro Ruiz y Luis Gonzales, en pleno centro de la 'Ciudad de la Amistad'. Sin embargo, solo Noblecilla fue capturado, mientras que Quinteros escapó.