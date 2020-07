Gerente regional de salud pide a población ser más responsable en la nueva normalidad | Fuente: Cortesía: Luis Rodríguez

El gerente regional de Salud de Lambayeque, Jorge Ordemar, recomendó a la población chiclayana una cuarentena voluntaria y responsable, para evitar una nueva ola de contagios del nuevo coronavirus.

El funcionario dijo que luego de 106 días de confinamiento se debe actuar con mucho cuidado, porque en las calles las actividades en los mercados, bancos, centros comerciales y transporte se realizan con mucha aglomeración de personas, lo que genera un foco de contagio.

Agregó que, si bien la curva de letalidad sigue en descenso, se espera que los casos no sigan en aumento. Por ello enfatizó que se debe ser más estrictos con los protocolos de seguridad.

“En Lambayeque, en junio no se respetó la cuarentena, ya no nos perjudica, porque acá se levantó desde antes. Lo que hay que hacer es pensar en me cuido yo y cuido a mi familia. Lambayeque ya pasó lo que otras regiones recién están sufriendo”, expresó.

Por su parte, el gobernador regional, Anselmo Lozano, dijo que los tres niveles de gobierno hicieron su mejor esfuerzo por controlar la pandemia; sin embargo, la población que gana del día a día no ha podido sostenerse económicamente estos más de tres meses de cuarentena lo que les obligó a salir. “Ahora es necesario reforzar la reactivación para evitar más crisis económica”, expresó.

“Nunca nos prepararon. La gente o se muere de COVID-19 o se mure de hambre. Vamos a ayudar enseñando a pescar y no entregar pescado. Estamos lanzando una obra para beneficiar a miles de agricultores tengan ingresos y no estén esperando bonos y canastas”, enfatizó el mandatario regional.



Preocupa la nueva normalidad

Lo que más preocupa a las autoridades es el comercio informal. Solo en Chiclayo más de 7 mil comerciantes ambulantes se encuentran en los mercados Moshoqueque en José Leonardo Ortiz, y Modelo de Chiclayo, sin respetar el distanciamiento social y el uso de las mascarillas.

En el sector transporte los autos y colectivos han incrementado su circulación y con ellos las tarifas de pasajes, hasta en un 80%. Además, se prepara el retorno de 800 combis para el servicio urbano e interurbano.