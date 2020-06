Jóvenes instalaron comederos para perritos abandonados | Fuente: RPP Noticias

Un grupo de jóvenes de la ciudad de Ferreñafe, región Lambayeque, ha emprendido la noble tarea de rescatar perritos callejeros que fueron abandonados por sus dueños en esta emergencia sanitaria, por el nuevo coronavirus.

Los voluntarios integran el grupo denominado “Cuatro Patas Ferreñafe” y hasta el momento han recogido a 20 mascotas que deambulaban por las calles de la localidad. A ellos se les brinda alimento, medicinas y abrigo, hasta que pase la emergencia y sean adoptados.

Los jóvenes además han instalado comederos en la comisaría sectorial y otros espacios de afluencia de público, para que las mascotas se alimenten en esta emergencia.

“Dar en adopción a un perrito es bien difícil ahora, porque es criollo, si fuera de raza todos quieren. La gente debe tomar conciencia que un animal, no es un cuadro que un día me gusta y otro no y lo boto a la basura o a la calle. Cuando son cachorros los quieren, pero cuando son grandes ya los quieren regalar y si no hay a quien, lo botan”, expresó, Claudia Mendoza Morales Helguero, representante de la asociación.

Contó que en solo dos meses de la emergencia recogieron más de 20 perritos que fueron limpiados y ahora están a la espera de un hogar.

Ellos no cuentan con un local para albergar a los perros que van encontrando. Por ahora cada integrante lo acoge en su casa para luego de brindarle todas las atenciones.

“Queremos un local. Un hogar donde les podamos dar un tratamiento más seguido, alimentación de calidad, esterilizarlos, asearlos, tener un mejor cuidado, pero no tenemos. Hacemos lo que podemos. Si los damos en adopción, hacemos seguimiento a las familias que los tengan para que estén en óptimas condiciones”, agregó.

Para sustentar este gasto los jóvenes realizan rifas y otras actividades para poder pagar un veterinario y atender a los canes.

Se estima que en la ciudad de Ferreñafe hay más de 200 perros en situación de abandono, que merodean en basurales buscando comida. La idea de estos muchachos es instalar la mayor cantidad de comederos, para que estos animalitos no sufran por alimento.

