Payasito "Bolita" graba shows infantiles y aconseja a los niños que sufren por la emergencia sanitaria | Fuente: RPP Noticias

Gonzalo Alexander Damián Rojas es conocido como el “Payasito Bolita” de Lambayeque. Desde hace una semana empezó a grabar sus shows infantiles para que los niños puedan verlos desde sus casas y así alégralos en estos momentos de cuarentena.

A Gonzalo de 26 años no le tocó bono ni canasta, no trabaja hace más de 60 días, pero no pierde la sonrisa y la esperanza en medio de esta crisis. Él usa su celular para grabar sus rutinas y las comparte por las redes sociales a los niños, en especial a los pequeños de sectores más populares.

“Extraño pintarme la cara, los aplausos de los niños, sus sonrisas. Los payasos vivimos por los niños. Muchos de mis compañeros que son 5 payasos y 25 dalinas aquí en Lambayeque ahora se dedican al comercio ambulatorio por falta de empleo, pero yo sigo firme arrancando sonrisas a los más pequeños”, expresó.

“El payasito Bolita” terminó la carrera de técnico en computación, pero nunca ejerció. A los 18 años conoció el mundo de los zancos, los globos, la hora loca, la magia y los malabares, y decidió seguir este arte, en el que lleva seis años.

“No es lo mismo a través de una pantalla, pero seguiré subiendo los vídeos a mis redes. Tengo mucha fe que esto acabará pronto. La sonrisa de los niños nos motiva todos los días. Me sentiría muy triste si los niños olvidan a los payasos”, agregó.

Remarcó que este 25 de mayo se celebra a nivel nacional el día de los payasos, pero este año será muy distinto, porque ya no habrá corsos, pasacalles y concursos que todos los años alegraban las calles y los parques de la ciudad.

“Este mes es muy emotivo. Estábamos acostumbrados a celebrar a lo grande con los niños, pero este año será diferente”, anotó.

Gonzalo siente que el Estado se olvidó de los payasos y de los artistas en general, que ya no podrán realizar ningún show todo este año, por efectos de esta pandemia. Pero por ahora su única preocupación es tener dinero para una “recarguita” y buena señal, para que sus vídeos alegren a la población que más sufre en esta emergencia.