General del Ejército calificó de "exagerada" su detención por presunta corrupción en caso de compra de combustible

El general de brigada, Henry Acosta Bernuy, quien se desempeña como jefe del Estado Mayor de la Primera División del Ejército, en Piura, calificó como "exagerada" la orden de detención preliminar que se dictó en su contra por estar -presuntamente- involucrado en hechos de corrupción dentro de su institución.

Esta declaración la realizó a su llegada a la Divisón de Investigación Criminal de Chiclayo, lugar al que fue trasladado desde Piura luego de que la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutarán una resolución judicial en la que se dispuso su detención preliminar por el plazo de siete días.

"No he cometido ningún delito. En mi caso he procedido siempre de acuerdo a normas, no he cometido ningún delito, esto se va a aclarar. Me parece que es una medida exagerada", señaló Acosta Bernuy.

La resolución del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque también incluye a otros 8 miembros del Ejército y a un empresario.

Ellos son acusados por el Ministerio Público de cometer irregularidades en el proceso de adquisición de combustible durante las Elecciones Regionales y Municipales de octubre y diciembre del 2022, lo que generó un perjuicio económico de más de 50 mil soles.

Todos los intervenidos serán puestos a disposición de las autoridades pertinentes a fin de continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades.