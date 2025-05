Gobernador de Lambayeque dice no saber cuánto gastó la región en pasajes y viáticos de su viaje al Vaticano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"La evaluación del reglamento no es del gobernador", dijo Pérez Flores | Fuente: Andina

El gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, dijo no saber cuánto gastó la región en pasajes y viáticos para su viaje al Vaticano a fin de que participe de la ceremonia de entronización del papa León XIV el pasado 18 de mayo.

"La evaluación del reglamento no es del gobernador. El Consejo tiene otra ley, tiene otra parte dentro de la estructura de la Ley 27867. Pareciera que no se entiende esa parte. Es como si fuese el presidente de la República con el Congreso de la República. Son órganos totalmente independientes. Cada uno tiene su reglamento interno, sus evaluaciones. De lo que se habla es de la actuación del Consejo, pero el Consejo no tiene taxativamente el hecho de las 48 horas. Entiendo de que puede ser hasta 48 horas", dijo en Ampliación de Noticias Regional de RPP.

"En términos generales, en términos numéricos del gasto per se, no sé (cuánto iba a gastar la región en pasajes y viáticos), porque eso en realidad no lo veo yo. Hay un área", manifestó.

"La Fiscalía, la Contraloría, todos los órganos de control tienen que hacer su trabajo. Me parece fenomenal que estas cosas salgan de una manera transparente. Y se nos dé la oportunidad de poder decir: 'Acá está el documento de invitación del Vaticano, acá está el pase preferencial del Vaticano, ahí están mis acciones, estas son las consecuencias de las reuniones que estamos teniendo con Cancillería'. Entonces, creo yo, que el Ministerio Público recabará toda la información y a partir de eso investigará", agregó.

Como se recuerda, la Contraloría detectó una serie de irregularidades en el viaje. De acuerdo con el informe, seis de diez consejeros aprobaron el viaje sin cumplir los plazos establecidos para las sesiones extraordinarias, pues el documento detalla que la citación a la sesión y la aprobación se realizó el 15 de mayo, sin cumplir las 48 horas requeridas.

"A nosotros no nos han dado ni un sol para viajar"

Gustavo Espinoza, consejero regional de Lambayeque, precisó que el Gobierno Regional no le ha dado dinero para el viaje y que el presupuesto salió de su bolsillo. Además, indicó que el accionar de la Contraloría estaría "politizado".

"Me preocupa ese informe exprés que ha sacado la Contraloría. Siempre la Contraloría ve la sombra y todos sabemos que está politizada (...). La Contraloría ve el reglamento interno de acuerdo a sus intereses y a sus objetivos políticos, porque así como la Contraloría mira el artículo que dice que tiene que ser convocado 48 horas antes. También hay una parte del reglamento que dice que se puede exonerar eso. Eso es lo que no dice la Contraloría", aseveró.

"Lo otro que miente la Contraloría es en el presupuesto. A nosotros no nos han dado ni un sol para viajar. Nosotros hemos viajado con nuestro propio dinero. Y hasta ahorita ni siquiera hemos presentado para que nos devuelvan nuestros viáticos. No tengo idea (de cuánto he gastado). Yo llevé tres mil euros de mi plata, de mi dinero. Y lo he gastado, porque es una oportunidad que se nos ha presentado para dejar en alto el nombre de Chiclayo (...). En la sesión de Consejo todo el mundo decía quién quiere viajar. Allí se hizo la consulta abierta: ¿Quién está en posibilidad de viajar? Y bueno, los que estábamos en posibilidad, levantamos la mano", añadió.

"No hemos cometido ninguna irregularidad"

Finalmente, el consejero Yomi Orozco consideró que no se ha cometido irregularidad alguna, pues, pese a que el reglamento indica lo contrario, desde el 2023 se ha estado convocando a sesiones de urgencia.

"No hemos cometido ninguna irregularidad en el sentido de que, si bien es cierto nuestro reglamento interno prescribe o indica que se debería hacer con anticipación de 48 horas una sesión extraordinaria, también es cierto que nosotros como Consejo regional hemos convocado a sesiones de un momento a otro. Y esto lo venimos haciendo desde el año 2023. Por ejemplo, cuando hay adquisiciones de de maquinarias o traslado a favor de de los gobiernos locales", culminó.