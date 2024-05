Subcomisión del Congreso evalúa hoy si Pedro Cartolín reúne requisitos para ser nuevo contralor general

La subcomisión del Congreso encargada de evaluar las propuestas del Ejecutivo para designar al nuevo contralor general de la república, evaluará hoy si Pedro Cartolín reúne los requisitos para ocupar el cargo.

La sesión de dicho grupo de trabajo, encabezado por el parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular), está programada para hoy, lunes, desde las 9am., y se debatirá y votará si Cartolín Pastor está apto para el puesto o tiene algún impedimento conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Tras la votación, eventualmente, se suspenderá la sesión para que el equipo técnico termine de elaborar la propuesta de informe final y la remita a los congresistas. Luego, se reanudaría la sesión este mismo día, y se tomaría una decisión definitiva.

Niega que Mateo Castañeda haya intercedido en su postulación

El último viernes, durante su entrevista en la subcomisión referida, Pedro Cartolín negó que Mateo Castañeda, abogado de la mandataria Dina Boluarte y hoy detenido preliminarmente por ser investigado en el caso 'Los Waykis en la sombra', haya intercedido en su postulación.

Asimismo, Cartolín negó haberse reunido con la presidenta Dina Boluarte con miras a su postulación como titular de la Contraloría.

"A mí me convocaron a través de Secretaría de la Presidencia y me dijeron que la presidenta había considerado proponerme y me facilitaron los documentos", explicó ante los congresistas.

"¿Que haya tenido alguna entrevista con la señora presidenta? No la he tenido. No me he reunido con ella. Simplemente, la comunicación fue con la secretaría de la Presidencia. En relación a Mateo Castañeda, lo conozco, es abogado público. Pero no tiene ninguna injerencia en este tema, ni ha intercedido por mí para los efectos de esta postulación", resaltó.

Además, el postulante a la Contraloría General de la República negó tener vínculos con alguna agrupación política.

"Entiendo que el conocimiento de mi persona obedece a la postulación que tuve a la Defensoría del Pueblo. También que mi trayectoria como magistrado habría determinado que (la jefa de Estado) decida por esta propuesta. Entiendo que en Contraloría se busca un funcionario imparcial, autónomo, y esa es una condición que tienen los magistrados en general", puntualizó.

Vale resaltar que la resolución suprema que propone como contralor general a Pedro Cartolín fue refrendada por la mandataria, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; y los ministros de Defensa y Economía, Walter Astudillo y José Arista, respectivamente, el pasado jueves.