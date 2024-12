Gobernador de Lambayeque señala que Ejecutivo no contempló proyectos hidráulicos para su región en 2025, pese a crisis hídrica

El gobernador Jorge Pérez Flores indicó que requieren una serie de medidas para poder garantizar el agua de la población, por lo que pidió al Gobierno central acciones concretas.

Jorge Pérez Flores, gobernador regional de Lambayeque, indicó este jueves que el Gobierno no ha contemplado ningún proyecto hidráulico para 2025 en su región, pese a la crisis hídrica que afronta por la falta de lluvias y por la cual el Ejecutivo anunció en vísperas un estado de emergencia en todo el departamento para hacer frente a dicha situación.

En declaraciones a La rotativa del aire edición noche de RPP, la autoridad indicó que requieren una serie de medidas para poder garantizar el agua de la población, por ello pidió al Gobierno central acciones concretas, a fin de encontrar una salida a esta problemática.

“Primero, estudio hidrogeológico, segundo, pozos tubulares, donde nosotros podamos entrar en este momento y podamos darles mayor profundidad hasta llegar a aguas realmente adecuadas, libres de arsénico, libres de sulfatos, fosfatos que son aguas pesadas, no aptas para el consumo humano y lo demás también los proyectos hidráulicos”, dijo.

“Lambayeque no ha sido beneficiado con ningún proyecto hidráulico hasta 2025 eso es una locura y esto del estrés hídrico no ha estado desde ayer, el estrés hídrico ha sido parte de toda la temática que se ha planteado desde la prensa y la ley del presupuesto del año 2025 no tiene absolutamente nada para ninguna cuenca”, añadió.

Piden estudio hidrogeológico

Según precisó, el decreto de urgencia debería contemplar la realización de un estudio hidrogeológico que permita el tratamiento del agua bajo tierra. Dicho trabajo debe ser realizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

“El documento que supuestamente debió ser publicado en el diario El Peruano debe tener todos estos componentes, la ley de emergencia o la ley de déficit hídrico nos puede gatillar estudios hidrogeológicos, si no tenemos el estudio hidrogeológico cómo utilizamos el agua que está debajo de la tierra, o sea realmente esa es la primera parte de la acción”, manifestó.

Sostuvo también que actualmente no hubo afectación en el sector agrícola, debido a que los agricultores tomaron la decisión de no sembrar hasta que se garantice el flujo de agua necesario para dicho proceso. Por ello, reiteró su requerimiento al Ejecutivo para que se adopten estas medidas en el estado de emergencia.

Estado de emergencia

En vísperas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció la declaratoria de emergencia en varios distritos de las provincias de la región de Lambayeque por la crisis hídrica que afronta esa zona del país desde hace unas semanas.

"La ausencia de lluvias nos obliga a tomar medidas de previsión. En primer término, para garantizar el uso del agua potable para el consumo humano y, en segundo lugar, preocuparnos por el ganado y los terrenos agrícolas", indicó Adrianzén.