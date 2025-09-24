Últimas Noticias
Lambayeque: censista denuncia intento de abuso sexual mientras realizaba su trabajo

El INEI emitió un comunicado informando que la joven se encuentra recibiendo la atención necesaria.
El INEI emitió un comunicado informando que la joven se encuentra recibiendo la atención necesaria.
Pedro Luis Ramos Martinez

Pedro Luis Ramos Martinez

·

La Policía informó que la víctima fue hallada por moradores de la zona entre unos cañaverales, hasta donde la habría arrastrado el hombre que quiso atacarla.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una mujer de 29 años que se encontraba haciendo encuestas para el Censo Nacional 2025 denunció que fue  violentada por un desconocido mientras realizaba su trabajo de recojo de datos en el pueblo joven Villa El Progreso de Chiclayo, región Lambayeque.

La víctima fue hallada por moradores de la zona entre unos cañaverales del lugar hasta donde la arrastró el hombre que quiso abusar de ella, según testimonio registrado en el parte policial. 

La mujer forcejeo con el hombre, que hasta el momento no ha sido identificado, y pudo huir del lugar, momentos en que fue hallada por los vecinos del mencionado pueblo joven, quienes dieron aviso a la Policía Nacional para poner a buen recaudo a la censista y levantar el acta respectiva en la comisaría de Campodónico.

La oficina regional del INEI emitió un pronunciamiento condenando el hecho y aseguró que se le brindó la atención integral a la censista.

"Se informa que la censista se encuentra en buen estado de salud y viene recibiendo el acompañamiento y apoyo integral de la institución, priorizando su seguridad física y emocional", se lee en el pronunciamiento. 

