Lambayeque: estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo protestan por huelga de docentes que lleva tres semanas

Los profesores han suspendido sus labores exigiendo una mejora en sus salarios. Sin embargo, todos los estudiantes de esta casa de estudios se encuentran preocupados por la falta de clases.

Los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque, protestaron en los exteriores de esta casa superior de estudios debido a la huelga de docentes que ya cumplió tres semanas y afecta las labores de los más de ocho mil alumnos que la conforman.

Los jóvenes señalaron que hasta el momento no les han confirmado la fecha de inicio del siguiente ciclo de estudios en el 2026 debido a la situación de los profesores, que continúan sin dictar clases.

Esta protesta de los docentes es por la homologación de sus sueldos y porque se recortó el presupuesto a la universidad pública. Estos dos puntos, según los manifestantes, siguen sin ser solucionados.

Esta mañana los profesores, durante una asamblea, ratificaron la huelga y seguirán sin dictar clases a los alumnos.