Vecinos de los pueblos jóvenes Las Dunas, Santa Rosa, Toribia Castro, Las Casuarinas, La Peña y otros, indicaron que el corte de agua potable siempre se produce en temporada de verano. | Fuente: RPP

La población del distrito Lambayeque denunció este miércoles ante las oficinas de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (Epsel) que hace más de un mes no cuentan con el servicio de agua potable en sus domicilios.

Alfredo Mayta, vecino del pueblo joven San Martín, denunció que ante está situación se han visto obligados a comprar en bidones o cargar desde los parques y jardines cercanos a su domicilio para poder abastecerse.

"El agua la tenemos que comprar. Un balde es 20 soles. No nos queda de otra, ir a los parques. Yo tengo cáncer, tengo que ir, cargar mi balde, hacer fuerza porque no tenemos agua. Dicen ellos que llevan cisternas, no la lleva. Llevan solamente para la foto, cinco minutos y se van", dijo.

Epsel informó a RPP Noticias señaló que el corte de agua potable obedece a que las válvulas para el bombeo no están funcionando por su antigüedad. | Fuente: RPP

En tanto, otra de las vecinas identificada como Tatiana del Solar señaló que son diversos sectores los afectados entre ellos los pueblos jóvenes Las Dunas, Santa Rosa, Toribia Castro, Las Casuarinas, La Peña y otros, y añadió que siempre en temporada de verano se registran estos cortes intempestivos y prolongados del servicio de agua potable.



Respuesta de Epsel

Por su parte, RPP Noticias se comunicó con el jefe zonal norte de Epsel, Jorge Aspillaga, quien señaló que el problema obedece a que las válvulas para el bombeo no están funcionando por su antigüedad y que se ha pedido un presupuesto para el cambio de las mismas, situación que será resuelta en los próximos días.

