78 pobladores de Chiclayo piden a las autoridades que las reubiquen luego que sus viviendas se inundaran tras las intensas lluvias. | Fuente: RPP

Las lluvias en Perú, a consecuencia del ciclón Yaku, continúan perjudicando a los pobladores del norte del país. Una lluvia intensa, acompañada de relámpagos y rayos, sorprendió a los chiclayanos este domingo.

Decenas de pobladores fueron afectados luego que sus viviendas se inundaran a consecuencia de las fuertes lluvias.

Familias pasan la noche en iglesia de Olmos tras inundación de sus viviendas

21 familias tuvieron que resguardarse en los interiores de la iglesia de Olmos (Lambayeque), luego que sus viviendas fueran perjudicadas. Los pobladores conviven hacinados y es que solo en una carpa, habitan hasta 12 personas. Son 78 damnificados, en su mayoría niños, quienes se han visto afectados por las lluvias.

Winston Dioses, uno de los damnificados, contó a RPP Noticias que espera ser reubicado; sin embargo, tanto él como sus vecinos no han recibido respuestas de las autoridades.

“Dijeron que nos iban a apoyar y reubicar. Primero nos dijeron que nos iban a reconstruir, pero como somos los afectados (de) una parte de la orilla del río, nos dijeron que nos iban a reubicar. Nos inscribieron e hicieron los trámites, pero hasta ahora no hay (noticias)”, expresó el damnificado.

La mayoría de los damnificados son agricultores, por lo que se han visto impedidos de trabajar a causa de las lluvias. Debido a esto, otra de las pobladoras perjudicadas hizo un llamado a las autoridades, pidiéndoles donaciones con útiles para los niños.



“Pido que nos apoyen en los útiles de nuestros niños porque no hay trabajo, no podemos trabajar, no podemos trabajar. Los profesores exigen que los niños deben tener sus listas. El uniforme, sus zapatos. La mayoría de los niños que están aquí no tienen nada, necesitamos el apoyo y una respuesta sobre la reubicación”, expresó la pobladora de Olmos.



Familias no pueden movilizarse tras colapso de puente

A través del Rotafono de RPP Noticias, el señor César Villegas, quien vive en Marripón, anunció que varios caseríos de la zona se han visto afectados debido a la caída del puente peatonal La Arena.

Según informó el ciudadano, el derrumbe del puente se dio debido al incremento del caudal del río Chiñama. Esto perjudicó parte de la estructura, desencadenando el colapso de la única vía de acceso a los poblados de la zona.





Los ciudadanos piden ayuda con los útiles escolares de los niños. Los ciudadanos piden ayuda con los útiles escolares de los niños. 00:00