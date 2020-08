Más de 600 alumnos del centro pre solicitaron la devolución de su dinero. | Fuente: Cortesía

Más de 600 alumnos del centro pre de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo solicitaron que se les devuelva el dinero que pagaron por concepto de matrícula, ya que luego que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegara la licencia institucional a esta universidad, todos los procesos de admisión quedaron suspendidos.

Las clases en este centro preuniversitario fueron suspendidas en marzo pasado debido a la pandemia por la COVID-19. Hace unas semanas los docentes anunciaron que las clases se retomarían de manera virtual. Sin embargo, los alumnos solicitan que se les devuelva su dinero, ya que, al no haber exámenes de admisión, consideran que seguir estudiando, califica como una estafa.

"Ese dinero se debe devolver, porque ya no tiene sentido que se continúe con clases sabiendo que no hay ingresos. Sería una estafa por parte de la universidad, si continúa con ese programa del centro pre mientras no se licencie la universidad", señaló un estudiante.

La mayoría de los alumnos ya ingresaron documentos para la devolución de su dinero, que son un promedio de 800 soles por alumno, quienes participarían de dos exámenes parciales y de acuerdo con el orden al mérito podrían ingresar a la única universidad pública de la región.

Al respecto, el vicerrector académico de la UNPRG, Bernardo Nieto Castellano, aseguró que se devolverá el dinero a los alumnos que lo soliciten y, por el momento, quedan suspendidas las actividades académicas en el centro preuniversitario.

En cuanto a la denegatoria del licenciamiento, las autoridades universitarias están trabajando en apelar esta decisión de la Sunedu, pues consideran que se les debe dar más tiempo para superar las más de 25 observaciones, que tienen que ver con los estándares mínimos de calidad educativa.