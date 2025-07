Gobernador regional de Lambayeque asegura que MEF y Midagri buscan boicotear proyecto Olmos

Jorge Pérez aseguró que los ministros Ángel Manero y Raúl Pérez Reyes no quieren que se convoque a licitación internacional la selección de la empresa que debe operar obras del proyecto tras la salida de Novonor.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, señaló a los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, de boicotear el proyecto Olmos.

Según la autoridad regional, ambos no quieren convocar a licitación internacional la selección de la empresa que debe operar en el proyecto al vencerse el plazo con la concesionaria Novonor, antes Odebrecht, cuyo plazo de operaciones se vence en este setiembre.

"Señor Pérez Reyes, a usted lo eligieron a dedo. A mi me eligió el pueblo. Usted está ahí como encargado político, no está solucionando nada, está entorpeciendo el proyecto, usted y el señor Ángel Manero, lo están entorpeciendo porque al final no quieren ni chicha ni limonada. No quieren ni siquiera lanzar un nuevo proyecto, no quieren que venga otro operador, lo que ustedes están haciendo es boicotear el proyecto", manifestó.



Jorge Pérez, a través de un pronunciamiento en sus redes sociales, dijo que ambos ministros ahora pretenden que la obra sea manejada por el Estado y no por una trasnacional, pese al compromiso que firmaron para aceptar transferir las competencias a Proinversión.

El gobernador lambayecano señaló que ambos ministros engañan a la presidenta Dina Boluarte y que con estas acciones lo único que se generará es dejar de lado más de 75 000 puestos de trabajo y 5 500 hectáreas sin irrigar.