Momento en que es vacunado Elmer Delgado Senmache, director del Hospital Las Mercedes, quien dijo que no ha cometido ninguna irregularidad al recibir la dosis sin estar en la nómina. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

El director del Hospital Las Mercedes de Chiclayo (región Lambayeque), Elmer Delgado Senmache, confirmó haber sido vacunado contra la COVID-19, a pesar de no estar en la nómina enviada por el Ministerio de Salud.

El funcionario señaló que, como representante legal del establecimiento de salud, tuvo que "dar el ejemplo" a sus compañeros.

“Al ser representante legal del hospital, la idea fue dar el ejemplo a la colectividad sin afectar a ningún trabajador. Yo estoy en contacto con todas las áreas y yo ya he tenido la COVID, yo no veo (que intente salvarse) ¿salvarme de qué? Si yo ya he tenido la enfermedad”, explicó.

El médico, quien cubre una plaza CAS (Contrato Administrativo de Servicios) en el hospital detalló a RPP Noticias que su decisión "se basó" en la normatividad vigente y que consultó a la Estrategia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud, la cual, según afirmó, le dio una respuesta afirmativa. También dijo haber comunicado el hecho a la Contraloría.

“No hemos dejado a ningún trabajador sin su dosis, pues me vacunaron con una dosis excedente que ha llegado para trabajadores que ya no laboran en este establecimiento”, manifestó.

Según Delgado Senmache, la norma señala que, en caso de existir excedentes de vacunas, estas se pueden emplear en trabajadores que estén cumpliendo su labor actualmente, aunque no estén en la lista.

“Con el excedente de vacunas se debía vacunar a personal que no están en lista. Al hospital llegaron un excedente de 78 dosis y son 28 personas que ya no laboran en el hospital”, afirmó.

El funcionario dijo que no se dejó a ningún trabajador sin su dosis, pues la vacuna que le colocaron es de un excedente que llegó al hospital. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

No debía vacunarse



Tras la información dada en RPP Noticias, el gerente regional de Control, Tomas Tello, desmintió al director del hospital y dijo que su entidad no recibió comunicación alguna sobre la situación.

Tello confirmó que existe un acta levantada por la responsable de la vacunación en este establecimiento de salud, donde se da cuenta que Elmer Delgado exigió ser inmunizado contra la COVID-19, en su calidad de director del establecimiento de salud.

Finalmente, indicó que, como funcionario administrativo, al médico no le correspondía vacunarse, tenía que esperar su turno y que su nombre aparezca en una lista enviada por el Ministerio de Salud.