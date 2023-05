Chancay: vecinos de zona afectada buscan que empresa Cosco Shipping instale mesa de diálogo para soluciones

Desde el kilómetro 80, en la Panamericana Norte, continúa restringido el tránsito vehicular y la Policía ha formado un cordón para advertir a los vehículos que el paso está restringido y esto por una cuestión de seguridad tras el hundimiento de viviendas aledañas por la construcción de megapuerto a cargo de la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A.

RPP pudo conocer que tras el término de la reunión que se venía sosteniendo entre los dirigentes y los vecinos de los cinco asentamientos humanos que se han visto afectados, ellos están firmando un documento que esperan sea recibido por la Presidencia del Consejo de Ministros.



“Es una situación que viene acumulándose en Chancay por varias actividades que viene haciendo la empresa y que está afectando varios sectores. Lo que estamos pidiendo es que paralicen la obra y después instalar una mesa de diálogo sectorial para ver los problemas y que soluciones damos. Nosotros siempre hemos dicho: antes que se instale el proyecto no estuvimos de acuerdo porque Chancay es muy pequeño”, declaró el vecino William Jurado a RPP.



Al respecto, Rómulo Zarauz, gerente de responsabilidad social y comunidades de Cosco Shipping, indicó a RPP Noticias que ya se ha paralizado la obra y que están en trabajo de investigación para ver exactamente cuáles han sido las causas de este problema y el malestar de los vecinos que ha generado el hundimiento de sus viviendas.



Asimismo, el gerente recalcó que, como indicaron en su comunicado, se les brindará todas las compensaciones que la empresa se hará responsable y apoyará a las familias afectadas por el hundimiento.

Por otro lado, ha llegado personal de la municipalidad de Chancay para brindar donaciones para los afectados, así como organizar una olla común desde el último martes.

Ya habían advertido daños

La gobernadora de Lima Provincias, Rosa Vásquez, reveló este miércoles que vecinos de Peralvillo, afectados por el hundimiento de un tramo de carretera Panamericana Norte, ya habían advertido de daños en sus casas durante la construcción del túnel del terminal portuario de Chancay.



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, Rosa Vásquez aclaró que el megaproyecto, a cargo de la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú, cuenta con todas las autorizaciones distritales, provinciales, regional y del Gobierno central desde años atrás.

"Hemos hablado con pobladores que hay un reclamo permanente. No es la primera vez que está pasando. Ya se ha visto casas rajadas, se ha visto pequeños hundimientos que quizá no eran digamos tan grandes por eso no salía esto a difusión, pero nosotros hemos solicitado desde tiempo atrás una mesa de trabajo una mesa de trabajo para poder ver", dijo.