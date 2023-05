Gobernadora de Lima: vecinos afectados por hundimiento en Chancay ya habían advertido daños en casas

Accidentes "Ya se ha visto casas rajadas, se ha visto pequeños hundimientos", dijo Rosa Vásquez

Viviendas afectadas tras hundimiento de terreno por obra de megapuerto | Fuente: RPP

La gobernadora de Lima Provincias, Rosa Vásquez, reveló este miércoles que vecinos de Peralvillo, afectados por el hundimiento de un tramo de carretera Panamericana Norte, ya habían advertido de daños en sus casas durante la construcción del túnel del terminal portuario de Chancay.



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, Rosa Vásquez aclaró que el megaproyecto, a cargo de la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Peru, cuenta con todas las autorizaciones distritales, provinciales, regional y del Gobierno central desde años atrás.

"Hemos hablado con pobladores que hay un reclamo permanente. No es la primera vez que está pasando. Ya se ha visto casas rajadas, se ha visto pequeños hundimientos que quizá no eran digamos tan grandes por eso no salía esto a difusión, pero nosotros hemos solicitado desde tiempo atrás una mesa de trabajo una mesa de trabajo para poder ver", dijo.

Mesa de trabajo

Rosa Vásquez afirmó que desde hace un mes y medio se viene solicitando a Cosco Shipping Ports Chancay Perú una mesa de trabajo para analizar la responsabilidad social con la población, pero que recién la empresa acordó realizarla sin precisar una fecha.



"Hay una respuesta, se apersonó el gerente general de Cosco Shipping para poder ya hacer una coordinación con esta mesa de trabajo, donde también tiene que participar el gobierno regional, pero aún no ha habido fecha y estamos a la espera de ello", expresó.



La gobernadora regional de Lima provincias agregó que esta mesa de trabajo era solicitada porque había un frente de defensa en la zona que reclamaba diálogo.