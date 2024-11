Gobernadora regional de Lima señaló que Chancay necesita mejorar su hospital y comisaría tras inauguración de megapuerto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Gobernadora regional de Lima señaló que Chancay necesita acelerar obras para su población

Rosa Vásquez, gobernadora regional de Lima Provincias, señalo que Chancay necesita mejoras en su hospital y comisaría a raíz de la construcción e inauguración del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay o puerto de Chancay, a cargo de la empresa estatal china Cosco Shipping y la minera Volcán.

"Solo tenemos el hospital de Chancay. Hoy ha colapsado. Y solo tenemos una comisaría pequeña con pocos efectivos. Necesitamos una nueva infraestructura. Sí hay una decisión del gobierno de apostar a nivel presupuesto para estas obras, pero tenemos que agilizar todo ello. Necesitamos agilizar todo", dijo la gobernadora a RPP.

En Enfoque de los Sábados, Rosa Vásquez saludó la construcción del megapuerto de Chancay ya que traerá desarrollo a la región Lima y a todo el país. Sin embargo, hizo énfasis en que hay que atender con urgencia las carencias que tiene Chancay en temas de infraestructura, vías de comunicación, salud y otros que han quedado pendientes.

"La vía de comunicación está colapsada, la Panamericana Norte está imposible. La construcción urgente del complejo policial, el terreno ya se está cediendo. El hospital de Chancay, hoy colapsado, que ha sufrido un incendio. Necesitamos vías de comunicación que se enlacen con los pueblos, una urgente conectividad que el gobierno central debe asumir de manera coordinada", señaló.

Implementar nuevo complejo policial

En otro momento, la gobernadora regional sostuvo que en Chancay se debe construir un nuevo complejo policial y equiparlo con todo lo necesario para atender las necesidades de la ciudadanía, más aún con la presencia del megapuerto que ha atraído las inversiones.

"Recién a fines de año hemos podido creado la región policial, era la única región Lima que no tenía región policial. Hoy todavía no tenemos la infraestructura de la región policial que va a asentarse en Huacho. Se hace urgente la necesidad de construir un nuevo complejo policial en Chancay. Estamos trabajando con el ministerio del Interior. Por nuestra parte, estamos comprando patrulleros porque no hay en las comisarías de nuestra región", agregó.