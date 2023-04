Tragedia en Huaral: Gobierno no descarta "evacuación total" de centro poblado La Perla-Chaupis ante posible nuevo alud

José Tello dijo que hay 30 familias empadronadas, 58 personas damnificadas, 8 afectados, 2 fallecidos, 5 desaparecidos, 24 viviendas destruidas, 5 viviendas afectadas en La Perla-Chaupis. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Deysi Portuguez

El ministro de Justicia, José Tello, no descartó una eventual evacuación total del centro poblado La Perla-Chaupis ante la posible caída de nuevo alud en esta zona del distrito de Atavillos Bajo, provincia limeña de Huaral.

De momento, indicó José Tello, el sector Defensa realizará los estudios de la estabilidad del suelo de un "cerro de barro" próximo al centro poblado con estudios correspondientes.

"Entonces sí, lo que está haciendo Defensa Civil, particularmente lo que es el sector Defensa es ver el terreno y el suelo, está tratando de tener balance de la estabilidad del suelo de la zona y no se descarta evidentemente que producto de eso haya una evacuación total. No se puede descartar, pero de plano por lo menos la zona que está en la zona en el pase del huaico, en esa zona de la quebrada, toda esa zona de los alrededores tiene que ser evacuada", dijo.



José Tello, ministro de Justicia y Derechos Humanos. | Fuente: RPP

Cifras actualizadas

José Tello también precisó que, según Defensa Civil, hay 30 familias empadronadas, 58 personas damnificadas, 8 afectados, 2 fallecidos, 5 desaparecidos, 24 viviendas destruidas, 5 viviendas afectadas, y la destrucción de la institución educativa Los Atavillos y del local de madres.

Además, el ministro de Justicia informó que las primeras maquinarias para las labores de retiro de lodo se encuentran en la subida de Huara, antes de la vía de Acos, mientras el Ministerio de Defensa genera accesibilidad.

"Por el lado del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Justicia hemos traido víveres, agua y comestibles que los hemos alojado en la zona de la posta y los vamos a repartir acá", manifestó José Tello.

