Tragedia en Huaral: segundo deslizamiento dejó un fallecido, 30 familias damnificadas y 24 casas destruidas

La población de La Perla-Chaupis se encuentran preocupada ante la caída de un nuevo alud, por lo que decidieron salir de sus viviendas y hasta optaron por dormir en pueblos cercanos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Deysi Portuguez

Un fallecido, 30 familias damnificadas, 24 casas destruidas, cinco casas afectadas deja hasta el momento el segundo deslizamiento de un cerro registrado el viernes en el centro poblado La Perla-Chaupis, del distrito de Atavillos Bajo, provincia limeña de Huaral.



El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó en Twitter que el "nuevo deslizamiento ocurrido esta tarde en la localidad de La Perla" dejó 1 fallecido y 2 personas desaparecidas.

Luego, la gobernadora de la región Lima Provincias, Rosa Vásquez, detalló que la víctima mortal fue un hombre de 50 años que fue encontrada en estado grave, pero falleció cuando era trasladado a un centro de salud.

El jueves, una mujer falleció y tres desaparecieron tras la caída de un primer deslizamiento en la zona, donde también se reportó daños a viviendas y a un colegio.

Rescate y temor

El personal de Defensa Civil y el comando de los Bomberos evalúan cómo iniciarán los operativos de búsqueda y rescate de los cinco personas desaparecidas en la zona de la caída de lodo y piedras.

Es el caso, por ejemplo, de una pareja de adultos mayores que debido al temor de la destrucción de su casa buscan sacar sus bienes y buscan algún lugar para pernoctar con tranquilidad.

"Tenemos familiares bajo los escombros"

Algunos vecinos se han organizado para poder excavar y tratar de ubicar a las personas desaparecidas. Mientras otros solicitan el envío inmediato de maquinaria para continuar con el rescate.

"El pedido acá son las maquinarias. Es el tercer día y no llega nada de apoyo, ningún tipo de máquina está llegando al lugar afectado de la Perla. Estamos a la espera, es el tercer día y no hay nada. Somos personas que tenemos familiares bajo los escombros. ¿Hasta cuándo señores? ¿hasta cuándo Gobierno Regional? ¿hasta cuándo señora presidenta? Tenga piedad de nosotros los familiares que estamos a la espera de sacar los cuerpos. No hay nada, estamos desolados", dijo a RPP Noticias una vecina, identificada como Anamelba.

Asimismo, el centro comunal de La Perla-Chaupis se ha convertido en un lugar de acopio de víveres y ayuda humanitaria para los damnificados de esta zona de Huaral.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), cuatro toneladas de bienes de ayuda humanitaria no alimentarios y 90 canastas de víveres donadas por el sector privado se trasladaron a La Perla-Chaupis para atender a las familias damnificadas.

