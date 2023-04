Indeci precisa que hasta el momento se han reportado cuatro personas fallecidas y tres desaparecidas tras los deslizamientos en La Perla-Chaupis. Foto: Rescate del cuerpo de Faustina Rodríguez Vilca. | Fuente: RPP

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), informa que, esta mañana se recuperó el cuerpo de una de las personas que figuraba como desaparecida tras los deslizamientos ocurridos los días 13 y 14 de abril en la localidad de La Perla-Chaupis, distrito de Atavillos Bajo, provincia de Huaral, región Lima.

La persona hallada por los brigadistas de la Policía Nacional del Perú (PNP), Ejercito del Perú y Gobierno Regional (GORE) de Lima, fue identificada como Faustina Rodríguez Vilca (48), víctima del segundo deslizamiento, según la información brindada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lima.

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que continúa con las labores de limpieza y descolmatación de cauces y quebradas con maquinaria pesada, así como la recuperación del tránsito en las vías de acceso de los distritos Santa Eulalia, Oyón, Ricardo Palma, Yauyos, Santo Domingo de Olleros y Atavillos Bajo.

Ayuda humanitaria y cifras

Cabe resaltar que, hasta el momento, el Indeci entregó un total de 15.17 toneladas de ayuda humanitaria para atender a las familias afectadas y damnificadas.

Asimismo, de acuerdo con la evaluación rápida de daños, elaborada por los gobiernos locales y sectores, se han reportado cuatro personas fallecidas y tres desaparecidas, así como 24 viviendas destruidas y 10 afectadas; 1 institución educativa y 1 local público afectados; servicios de energía eléctrica y agua potable afectados, 210 metros de canal de riego dañados, y 135 hectáreas de cultivos perdidos y afectados.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), señala que continúa monitoreando la situación, coordinando con las autoridades regionales y locales, y exhortó mantener activos sus centros de operaciones de emergencia locales.

