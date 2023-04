Piura: padres reconstruyen jardín de niños con sus propios recursos tras ser inundado por las lluvias [VIDEO]

Los padres denunciaron que no reciben ayuda de las autoridades a pesar de enviar documentos sobre el estado deteriorado del centro educativo. | Fuente: RPP

Las lluvias continúan afectando a los pobladores de la costa norte del Perú. Más de 25 niños se han visto perjudicados luego que el PRONOEI Miradas de amor fuera inundado debido a las intensas precipitaciones que han azotado Piura.

Ante el colapso de su centro de estudios, los niños menores de cinco años se encuentran recibiendo clases en una vivienda proporcionada por uno de los padres. Ronald Castillo, presidente de APAFA y progenitor de uno de los alumnos, denunció que las autoridades no les han brindado ayuda para reconstruir el jardín de niños, por lo que han tenido que invertir dinero de sus bolsillos y recurrir a la realización de actividades profondos, como rifas y bingos, para hacerlo por sus propios medios.

“Hemos visto la prioridad de hacer (la reconstrucción del PRONEI) lo más rápido posible con actividades. Las entidades públicas no nos apoyan, queremos avanzar con todo lo más pronto posible debido a que nuestros niños se encuentran evacuados en una vivienda estudiando por mientras… Las autoridades nos han dicho que tienen que venir a inspeccionar, por ahora no aparecen. Hemos enviado solicitudes y archivos, pero no pasa nada”, expresó el padre de familia a RPP Noticias.

Aproximadamente, los padres invertirán entre 14 y 15 mil soles de sus propios recursos para reconstruir el centro educativo y evitar que sus hijos continúen perdiendo clases.

Por el momento, han instalado algunos tubos para sostener el techo del PRONEI, evitar que colapse y -así- facilitar las obras de reconstrucción.

¿Las lluvias continuarán en Piura?

Según informó el expresidente del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) Patricio Valderrama, las lluvias continuarán durante este fin de semana en el norte del país. Sin embargo, después de este período, las precipitaciones descenderán para trasladarse a la Amazonía y, posteriormente, desaparecer.

“Cada vez va a llover menos. Todavía tenemos lluvia en Motupe, Sullana y Piura, pero vemos sectores como Máncora y Paita donde la lluvia comienza a replegarse”, destacó el geólogo en el segmento el Observatorio del Clima.





