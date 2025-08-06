Últimas Noticias
Ministra de la Mujer anuncia que alcalde en Huaura que agredió a su pareja ahora será investigado por tentativa de feminicidio

Montellanos aseguró que esta recalificación por parte de la Fiscalía es un gran avance.
Montellanos aseguró que esta recalificación por parte de la Fiscalía es un gran avance.
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Fanny Montellanos, titular del MIMP, señaló que el mismo fiscal que lleva el caso le confirmó que han recalificado este caso, que en un inicio investigaban solo por el delito de lesiones graves.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, llegó este miércoles a Huaura e informó que el Ministerio Público recalificó como tentativa de feminicidio la denuncia contra el alcalde del centro poblado de Medio Mundo, Diego Castillo Crisóstomo, acusado de agredir a su pareja. 

"También ha venido el fiscal y nos ha dicho que, si en un inicio dijeron que era por lesiones, ahora se ha hecho una recalificación y es tentativa de feminicidio. Esto es un gran avance. Se debe el cambio a todo ese nuevo análisis de las pruebas. No solamente los videos han servido sino que hay algunas otras declaraciones que se han hecho y por eso es que se ha hecho esta recalificación", informó a los medios de comunicación. 

Montellanos afirmó que el MIMP acompaña a la víctima y a su familia en las diligencias, así como con el apoyo psicológico para la víctima. 

"Las estadísticas nos dicen que ahora hay más mujeres que con valor, valentía, denuncian no solo violencia física sino también violencia psicológica. El control excesivo, de la pareja, los insultos verbales también es violencia. Estábamos viendo las estadísticas en Huacho y Huaura y son 529 casos (de violencia) desde enero hasta la fecha, entonces esto significa que se debe seguir trabajando", puntualizó.

La Fiscalía investigaba el caso como lesiones graves

En diálogo con RPP, la hermana de la agredida indicó el martes que su familiar presenta heridas en la cabeza y el rostro; sin embargo, pese a estas evidencias, denunció en ese momento que la Fiscalía estaría tratando el caso bajo el delito de lesiones graves.

"Ahorita parece que el Ministerio Público solo está viendo lesiones, nada más. Me ha llegado un documento del Ministerio Público en el cual dice 'lesiones', nada más, cuando ha habido acá un intento de feminicidio", expresó.

Huaura Ministerio de la Mujer Fanny Montellanos

