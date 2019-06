Los vecinos de un asentamiento humano hicieron pedido a Sedapal. | Fuente: RPP

Los residentes de al menos 28 manzanas del asentamiento humano San Juan de Amancaes, en la zona alta del Rímac, denuncian que desde hace 40 días no cuentan con el servicio de agua potable.

Los vecinos, que se unieron para expresar su malestar, exigen que Sedapal agilice la reconstrucción de un tanque de agua que se habría desplomado hace más de un mes. Según contaron, inicialmente les prometieron que la obra estaría lista en 15 días, luego les aseguraron que sería en un mes y ahora les han dicho tres meses.

"Nos han dicho que hasta el mes de octubre estaremos sin agua, pero la necesidad es inmensa", lamentó el secretario de organización del asentamiento humano en diálogo con RPP.

Contó, además, que varios vecinos han sufrido accidentes cargando los baldes de agua de una cisterna y que hay adultos mayores que no pueden realizar ese trabajo manual. Por ello, piden que Sedapal acabe cuanto antes la reconstrucción o, mientras tanto, "haga una conexión de emergencia para que llegue el agua a nuestros domicilios".

Otra de las vecinas saludó que Sedapal les haya enviado una cisterna, pero temen que, una vez que se restablezca el servicio, pretenda cobrarles por el agua que les está dando de momento. "Eso me preocupa, no me gustaría que me generen en el recibo los costos que Sedapal pueda hacer por el agua".