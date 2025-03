Delincuentes rompen puerta de botica y se llevan equipos valorizados en más de 30 mil soles en Iquitos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los delincuentes rompieron la chapa de la puerta enrollable de la botica para llevarse los equipos electrónicos. | Fuente: RPP

Un grupo de delincuentes armados rompió la chapa de la puerta enrollable de una botica para llevarse equipos electrónicos valorizados en más de 30 mil soles.

El hurto tuvo lugar en la tercera cuadra de la calle Ramón Castilla, en el centro de la ciudad de Iquitos, según informaron fuentes policiales.

En diálogo con RPP, una vecina de la zona mostró su indignación por el hecho delictivo y aseguró que no se percató del robo.

“El vecino no lo escuchó, tampoco yo, no lo hemos visto, sino le hubiéramos dado una paliza, hubiéramos hecho justicia. Ya no hay seguridad, vivimos en una inseguridad en la ciudad de Iquitos. Llegó la Policía, están investigando qué está pasando. Los trabajadores están atentos y ellos van a decir qué cosas se llevaron”, señaló la mujer.

¿Qué se llevaron los delincuentes?

De acuerdo con la información de la PNP, los delincuentes se llevaron siete laptops, un televisor de 43 pulgadas, una impresora y el disco duro de las cámaras de vigilancia. Aparentemente, con el hurto de este último dispositivo, los sujetos intentaban evitar ser reconocidos.

Finalmente, los dueños del negocio se mostraron preocupados por el alto nivel de inseguridad que se registra en la zona.