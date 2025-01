Empresaria sufrió descompensación tras asalto a mano armada en su negocio en Loreto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una empresaria, propietaria de un negocio de venta de pernos, se descompensó tras ser víctima de un asalto a mano armada por delincuentes que ingresaron encapuchados en su local. El acto delictivo se produjo en la cuadra 14 de la avenida La Marina, en el distrito de Punchana, en la región Loreto, según informaron fuentes policiales.

Los testigos del asalto indicaron a RPP que se enteraron del asalto cuando la Policía Nacional llegó a la zona para realizar las investigaciones correspondientes. Asimismo, indicaron que los agentes les informaron que los delincuentes se llevaron la venta del día del negocio, monto que asciende a S/700.

“La puerta estaba abierta, una ha pasado, la vecina no nos ha venido a decir nada, no gritó, nada de nada. Nosotros no sabíamos, cuando salimos con mi abuelita, un policía nos vino a decir que nos iba a hacer algunas preguntas sobre un robo y a mi abuelito le agarró la impresión y se puso mal, de ahí no sabemos nada (…) El policía nos ha dicho que la asaltaron y se llevaron 700 soles”, indicó una testigo.

Afectada permanece delicada de salud

El local permanece cerrado tras el asalto y la víctima, identificada como Beatriz Ramírez, se encuentra delicada de salud.

RPP pudo conocer -a través de los vecinos- que la propietaria afectada sufre de diabetes. Además, al momento del ataque, sufrió un desmayo al ser apuntada con un arma de fuego.

Los agentes de investigación criminal de la Policía Nacional vienen investigando el caso y esperan averiguar mayores detalles del caso con el acceso a las cámaras de seguridad instaladas en la zona.