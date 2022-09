El apu Julio Arirua Nashnate refirió que ignoran la causa del derrame de petróleo, pero que es peor que el del 2014 | Fuente: Foto referencial / Instituto Chaikuni | Fotógrafo: Sophie Pinchetti

El último viernes, seis comunidades Kukamas de la quebrada Cuninico del distrito de Urarinas, provincia de Loreto, denunciaron que el río Marañón, su principal fuente de agua, se encuentra contaminado por un derrame de petróleo. Desde entonces, la situación mantiene en desesperación a los cientos de pobladores de dicha zona.

Julio Arirua Nashnate, presidente de la Federación de los Pueblos Kukamas Unidos del Marañón, en diálogo con RPP Noticias, sostuvo que el derrame "es peor que el del 2014", porque la contaminación fluvial los ha dejado sin alimentos.

“Se acordarán del 2014 que hubo el derrame, ahorita creo que ha sido el peor derrame porque, de la quebrada del Cuninico, ha salido al Marañón. Eso es lo más triste para los demás pueblos que están aguas abajo del Cuninico (...) Del pescado que consumimos en esta época, ya no hay nada ahorita. No tenemos deseos de pescar porque sale medio negra la trampa. Entonces, qué vamos a comer", afirmó el líder de la comunidad.

Según refirió, no es posible dar un número preciso de afectados, pero las comunidades de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa, San Francisco y otros pueblos a lo largo del margen del Marañón cuentan con cientos de habitantes.

"Ahorita no se puede decir cuántos están afectados porque en cada comunidad hay un mínimo de 200 pobladores y algunos pueblos son más grandes y hay más", precisó.

Corte intencional

Según informó Petroperú el día de ayer, el derrame de crudo tendría como causa el corte intencional de 21 centímetros de la tubería en el kilómetro 42+092 del Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP) en el distrito de Urarinas. Además, precisaron que sería el décimo atentado de esta naturaleza en lo que va del año.

Asimismo, la empresa refirió que el corte fue obturado con una grapa metálica para contener el hidrocarburo y que, al tener conocimiento de la situación el pasado viernes, activaron el Plan de Contingencia respectivo.

Al respecto, Arirua dijo desconocer la causa del derrame y negó cualquier responsabilidad de algún miembro de las comunidades indígenas.

"Nosotros no tenemos nada que ver si hubo corte o no, eso está fuera del territorio del Cuninico. Es a 2 km. del territorio de donde nosotros estamos viviendo. No sabemos qué será. La lluvia que hubo hace 2 días atrás, esa agua ha botado el crudo a la quebrada de Cuninico y ha salido al Marañón. Eso es lo más lamentable. Sí o sí tienen que atenderlo, porque ninguno de la población tiene la culpa de esto", afirmó.

En ese sentido, señaló que, por parte del Estado, solo han llegado hasta el lugar la Defensoría del Pueblo y la OEFA , y que cientos de familias afectadas necesitan con urgencia agua y alimentos.

"Ahorita no tenemos agua ni alimentos. Antes de este oleoducto, no teníamos la necesidad de estar pidiendo a las autoridades para que nos den alimentos para consumir, no teníamos que molestar por agua o alimentos. Pero ahora, con este derrame que está pasando, estamos en esta situación", señaló.

Vale decir que, en 2014, en un escenario similar, los pueblos indígenas de Cuninico llegaron hasta el Tribunal Constitucional en búsqueda de justicia, instancia que les dio la razón y dispuso la remediación de la zona afectada por parte de Petroperú y del Estado.









