Derrame ocurrido a la altura del kilómetro 41 del Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP), cerca al territorio de la comunidad nativa de Cuninico, región Loreto. | Fuente: Ministerio Público

El líder de la comunidad nativa de Cuninico, Galo Vásquez, señaló este sábado que el derrame de petróleo continúa en la quebrada de Cuninico, a la altura del kilómetro 41 del Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP),provincia y región Loreto. Además, exhortó la ayuda urgente con agua y comida para la población afectada.

En La Rotativa del Aire, Galo Vásquez precisó que el derrame de petróleo afecta a seis comunidades kukamas y a otras aguas abajo del río Marañón.

"Ayer a las 6:30 de la mañana nos percatamos de la salida de crudo desde la quebrada de Cuninico hacia el río Marañón, por lo cual hacemos una comisión de autoridades para ver de dónde y qué es lo que ha había pasado. Por eso, nos concentramos a la altura del kilómetro 40 del Oleoducto Norperuano. Es ahí donde regresamos a alertar a la población de la situación que está pasando y a las demás comunidades", relató.

"Todavía no se ha contenido"

Galo Vásquez lamentó que hasta el momento ninguna autoridad del Estado se ha acercado a la comunidad de Cuninico para verificar la afectación, solo la empresa Peroperú acudió al lugar para tratar de contener el derrame de petróleo.

"Hasta ahorita continúa saliendo el petróleo, todavía no se ha contenido. Desde ayer desde tempranas horas la gente de Cuninico no tiene agua, no tiene comida. Imagínese, 800 personas solo en la comunidad de Cuninico, está pereciendo desde el día de ayer sin agua, sin bañarse, sin poder comer, no hay comida porque no se puede cocinar ¿con qué agua se puede cocinar?", afirmó.

El líder nativo instó a las autoridades, en especial a la Fiscalía de la Nación, a tomar cartas en el asunto y buscar la justicia para la población afectada con el derrame de petróleo.

"La barrera se ha puesto en el río. Todavía no se ha contenido donde ha sido la avería, la barrera se ha puesto en el río marañón, ni siquiera en la quebrada. Igual no contiene. No detiene nada. Todo está saliendo. Desde ayer todo el día, toda la noche, hoy incluso sigue saliendo. ¿Qué será de la población aguas abajo? De inmediato, queremos atención con agua y comida, por lo menos para la población de Cuninico. Nos quedamos sin agua y sin comida", manifestó.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados, es un trastorno de ansiedad. De cada 100 personas, de 4 a 6 personas la ha tenido, explicó el doctor Abel Sagástegui Soto, médico psiquiatra del centro de investigación en salud de la universidad peruana Cayetano Heredia. Indicó que como en toda fobia, el 30% es debido a los genes y el 70% debido al medioambiente. La claustrofobia es más frecuente en mujeres, que en hombres. El tratamiento consiste en terapia cognitiva, así como técnicas de relajación y en otras ocasiones la medicación precisó el especialista.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.