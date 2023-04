Iquitos: Delincuentes provocan despiste de moto que conducía una mujer para robar 40 mil soles [VIDEO]

El hecho delincuencial ocurrió en la cuadra dos de la calle Echenique, en el centro de la ciudad de Iquitos, informó la Policía Nacional. | Fuente: RPP

Dos asaltantes a bordo de una motocicleta provocaron el despiste de la moto que conducía una mujer para arrebatarle 40 mil soles que minutos antes había retirado de un banco en Iquitos, región Loreto.

El hecho delincuencial ocurrió en la cuadra dos de la calle Echenique, en el centro de la ciudad de Iquitos, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con los testigos, en un primer momento pensaron que se trató de un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Sin embargo, luego vieron que uno de los delincuentes bajó de la movilidad con un arma para arrebatar la mochila que contenía el dinero, mientras la agraviada estaba tendida en el pavimento.

"Creíamos que era un accidente porque la chica comenzó a gritar y es ahí cuando un vecino intentó ayudarla pensando que era un accidente, pero se dio cuenta que el joven estaba con la pistola en mano y ahí se detiene. Nadie le hice caso hasta que ellos se han ido. Le han quitado la mochila y se fugaron", relató una testigo.

Víctima trasladada al hospital

A bordo de un patrullero de la Policía de Emergencia, la agraviada fue llevada al área de emergencia del Hospital de Apoyo Iquitos César Garayar García para atender sus lesiones, posteriormente será llevada al Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Iquitos para formalizar la denuncia por hurto agravado.

"La chica se ha puesto muy mal, ha empezado a convulsionar y la llevaron al hospital de Iquitos", añadió la testigo.

Según el comandante PNP Percy Pérez, jefe del Departamento de Emergencia de la Policía de Iquitos, este es el segundo asalto en lo que va de la semana y el tercero en lo que va del mes, que califican como robos a mano armada.

