La Libertad: Detienen a secuestrador de una mujer que exigía 100 mil soles por su liberación

Tras la detención de Brando Zavaleta los otros secuestradores liberaron a la mujer en la urbanización La Rinconada, informó el Coronel PNP Javier Méndez. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Eduardo Pérez

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo este martes a uno de los secuestradores de una mujer por quien se exigía el pago de 100 mil soles, según informó el jefe de la División de Investigación Criminal de La Libertad, Coronel PNP Javier Méndez.

Se trata de Brando Joel Zavaleta Lara de 20 años, quien acudió al encuentro con agentes policiales camuflados para cobrar el rescate por la mujer.

"Cuando ella sale de su domicilio se dirige hacia el grifo y ahí es interceptada por los delincuentes ayer entre 7:00 y 7:30 de la mañana. Cuando se ha producido este secuestro la familia de la víctima se dirige acá a Trujillo para interponer la denuncia en la Dirincri. Eso ha motivado que el Departamento de Extorsiones y Secuestros efectúe el trabajo. El trabajo ha sido continuado y extenso y que el día de hoy en la tarde ha conllevado a la detención de un sujeto en el momento que recogía el dinero", dijo la autoridad policial.

Banda relacionada a otros secuestros

Tras el accionar policial otros secuestradores liberaron a la mujer en la urbanización La Rinconada, informó el Coronel PNP Javier Méndez.

El jefe policial precisó que la mujer fue secuestrada la mañana de ayer en el distrito de Quiruvilca, en la provincia de Otuzco, cuando se dirigía a un grifo en el que laboraba como administradora. Tras ello, la mujer fue conducida hacia Trujillo donde finalmente fue liberada.

Personal policial investiga si los integrantes de esta organización criminal están vinculados a otros secuestros cometidos en la región La Libertad.

