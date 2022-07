Familias de Isla Santa Rosa afectadas por precio del gas | Fuente: RPP

El incremento del precio del gas también ha golpeado la economía familiar de los residentes de la Isla Santa Rosa, en la provincia de Mariscal Castilla, en la región Loreto, en la triple frontera con Colombia y Brasil.

Aquí los residentes deben ir hasta la ciudad de Tabatinga (Brasil) para poder comprar gas cruzando el río Amazonas a través de un bote.

Un balón de gas de 14 kilos puede llegar a costar hasta 140 soles, mucho más de lo que se paga por un balón en la capital de la República.

Zoila Suiza, madre de tres niños y que hace un año se mudó junto a toda su familia a la Isla Santa Rosa para protegerse de los contagios de la COVID-19, conversó con un equipo de RPP Noticias.

"No alcanza (...) faltando dos días para acabar el mes se compra el gas, a cocinar a leña porque a veces no hay para comprar el gas el día que se acabe. Todos los días se cocina", indicó.

Alto precio de alimentos

Al alto precio del balón del gas se suma el incremento del precio de alimentos de primera necesidad como arroz, que puede llegar a costar hasta cuatro soles el kilo, o azúcar hasta cinco soles el kilo en promedio.

Los residentes de la Isla Santa Rosa tienen que hacer maniobras con el presupuesto a diario para poder conseguir los insumos de primera necesidad cruzando la frontera y esperan que con el pasar de los días y meses estos precios se regularicen.

Sin cementerios

Sin embargo, la problemática por el precio del gas o los alimentos de primera necesidad no son las únicas que afectan a los pobladores de la Isla Santa Rosa. Según denunciaron, para poder enterrar a sus muertos deben viajar a Colombia o Brasil, pues no cuentan con un cementerio en su localidad.

“Cuando mueres, te vuelves extranjero”, ironizaron sobre su situación, al tiempo que exhortaron a las autoridades a tomar cartas en el asunto y construir un camposanto para honrar a sus difuntos.

Pero no todos tienen el dinero para trasladar a sus muertos al extranjero, por lo que muchos optan por enterrar a los difuntos en los patios de sus casas.

“Cuando cualquier persona muere va a Tabatinga (en Brasil) o a Colombia a enterrarse. Si los familiares tienen un poco de dinero, lo llevan a su lugar de origen”, manifestó la señora Rosa Carbajal, residente de Isla Santa Rosa.

“Acá hay varias personas que están enterradas en sus solares, en el patio de su casa. Porque no hay dónde enterrar. ¿A dónde lo van a llevar (a sus difuntos)? Son humildes las personas”, añadió.

