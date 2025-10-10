Loreto: asesinan a hombre por presunto ajuste de cuentas en la frontera de Perú y Colombia

De acuerdo con las hipótesis preliminares de las autoridades, el crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con cultivos ilegales de coca que se producen y procesan en la zona, informaron desde la Policía Nacional.

Un hombre identificado como Marco Antonio Rosales Lazo, de aproximadamente 30 años, fue asesinado por sicarios que le dispararon hasta en cinco oportunidades por un aparente ajuste de cuentas. El hecho sucedió en las intersecciones de los jirones Junín y Primero de Septiembre en Caballococha, provincia de Ramón Castilla, región Loreto, en la frontera de Perú y Colombia, informaron fuentes policiales.

Según las primeras investigaciones, la víctima recibió cuatro impactos de bala a la altura del abdomen y el cuello, lo que le causó la muerte de manera instantánea. Testigos del hecho indicaron que el sicario es de nacionalidad colombiana y que esperó a su víctima frente a su vivienda mientras tomaba una gaseosa comprada en el lugar, lo que permitió a algunos vecinos observarlo con detalle y distinguirlo por su manera de hablar.

Pese al plan cerco implementado por la Policía Nacional, el pistolero logró huir cruzando el río Amazonas hacia territorio colombiano.

De acuerdo con las hipótesis preliminares de las autoridades, el crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con cultivos ilegales de coca que se producen y procesan en la zona, informaron desde la Policía Nacional.